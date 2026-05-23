A Tisza Párt javaslata támadás a keresztény kultúra ellen?

A Tisza Párt által benyújtott Alaptörvény-módosítás egyik legvitatottabb eleme eltörölné azt a rendelkezést, amely szerint Magyarország keresztény kultúrájának és alkotmányos önazonosságának védelme az állam kötelessége. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán szerint ez világos politikai irányváltást jelez. Úgy fogalmazott:

Ez alkotmányos alapot ad a szuverenitásvédelemnek, a migrációs nyomás elleni ellenállásnak, a családi és nemzeti értékek állami támogatásának.”

A keresztény identitás háttérbe szorulhat

Az alkotmányjogász szerint a jelenlegi alaptörvényi szabályozás világossá teszi, hogy Magyarország nem értéksemleges állam, hanem keresztény kulturális gyökereire épít. Úgy véli, ennek eltörlése hosszú távon a keresztény identitás relativizálódásához vezethet. Arra figyelmeztetett, hogy a módosítás megnyithatja az utat a liberális, multikulturális állammodell előtt, ahol a kereszténység már nem kiemelt közösségi érték, hanem pusztán magánügyként jelenik meg.