A Tisza Párt javaslata támadás a keresztény kultúra ellen?

A Tisza Párt első Alaptörvény-módosító javaslata komoly politikai és társadalmi vitát váltott ki a keresztény kultúra alkotmányos védelmének eltörlése miatt – írta meg a Magyar Nemzet. Ifj. Lomnici Zoltán szerint a kezdeményezés nem egyszerű jogtechnikai változtatás, hanem egy új, liberális állammodell előkészítése.
A Tisza Párt által benyújtott Alaptörvény-módosítás egyik legvitatottabb eleme eltörölné azt a rendelkezést, amely szerint Magyarország keresztény kultúrájának és alkotmányos önazonosságának védelme az állam kötelessége. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán szerint ez világos politikai irányváltást jelez. Úgy fogalmazott: 

A Tisza Párt által benyújtott Alaptörvény-módosítás eltörölné Magyarország keresztény kultúrájának és alkotmányos önazonosságának védelmét (Fotó: Markovics Gábor)

Ez alkotmányos alapot ad a szuverenitásvédelemnek, a migrációs nyomás elleni ellenállásnak, a családi és nemzeti értékek állami támogatásának.” 

A keresztény identitás háttérbe szorulhat

Az alkotmányjogász szerint a jelenlegi alaptörvényi szabályozás világossá teszi, hogy Magyarország nem értéksemleges állam, hanem keresztény kulturális gyökereire épít. Úgy véli, ennek eltörlése hosszú távon a keresztény identitás relativizálódásához vezethet. Arra figyelmeztetett, hogy a módosítás megnyithatja az utat a liberális, multikulturális állammodell előtt, ahol a kereszténység már nem kiemelt közösségi érték, hanem pusztán magánügyként jelenik meg.

A migrációs paktum felé vezethet az út

Ifj. Lomnici szerint a javaslat nem önmagában áll, hanem egy szélesebb politikai irányváltás része lehet. Úgy látja, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésével együtt ez a lépés előkészítheti a migrációs paktum elfogadását és a nemzeti értékek háttérbe szorítását.

Magyar Péterék ezzel Brüsszel és a progresszív nemzetközi körök mellett teszik le a garast”

 – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy szerinte a keresztény alapú Magyarország-kép lebontása zajlik.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a Tisza Párt javaslata egy szélesebb politikai irányváltás része lehet. (Forrás: képernyőkép)

Az egyházak szerepe is gyengülhet

Az alkotmányjogász szerint a módosítás az egyházak társadalmi és alkotmányos pozíciójára is hatással lehet. A keresztény kultúra védelmének megszüntetése ugyanis szerinte később indokot adhat az egyházi támogatások vagy intézmények szerepének csökkentésére.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróság korábbi határozata alapján az alkotmányos önazonosság elemei olyan történeti értékek, amelyekről még Alaptörvény-módosítással sem lehet egyszerűen lemondani. Szerinte ezért a Tisza Párt javaslata első olvasatra akár alkotmányellenesnek is tűnhet.

Közben a KDNP online petíciót indított a keresztény kultúra alkotmányos védelmének megőrzéséért. Rétvári Bence szerint a módosítás indoklása nem ad választ arra, miért akarják eltörölni a keresztény kultúra védelmét az alaptörvényből.

