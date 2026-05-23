A Tisza Párt javaslata támadás a keresztény kultúra ellen?

A Tisza Párt által benyújtott Alaptörvény-módosítás egyik legvitatottabb eleme eltörölné azt a rendelkezést, amely szerint Magyarország keresztény kultúrájának és alkotmányos önazonosságának védelme az állam kötelessége. A Magyar Nemzetnek nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán szerint ez világos politikai irányváltást jelez. Úgy fogalmazott:
Ez alkotmányos alapot ad a szuverenitásvédelemnek, a migrációs nyomás elleni ellenállásnak, a családi és nemzeti értékek állami támogatásának.”
A keresztény identitás háttérbe szorulhat
Az alkotmányjogász szerint a jelenlegi alaptörvényi szabályozás világossá teszi, hogy Magyarország nem értéksemleges állam, hanem keresztény kulturális gyökereire épít. Úgy véli, ennek eltörlése hosszú távon a keresztény identitás relativizálódásához vezethet. Arra figyelmeztetett, hogy a módosítás megnyithatja az utat a liberális, multikulturális állammodell előtt, ahol a kereszténység már nem kiemelt közösségi érték, hanem pusztán magánügyként jelenik meg.
A migrációs paktum felé vezethet az út
Ifj. Lomnici szerint a javaslat nem önmagában áll, hanem egy szélesebb politikai irányváltás része lehet. Úgy látja, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésével együtt ez a lépés előkészítheti a migrációs paktum elfogadását és a nemzeti értékek háttérbe szorítását.
Magyar Péterék ezzel Brüsszel és a progresszív nemzetközi körök mellett teszik le a garast”
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy szerinte a keresztény alapú Magyarország-kép lebontása zajlik.
Az egyházak szerepe is gyengülhet
Az alkotmányjogász szerint a módosítás az egyházak társadalmi és alkotmányos pozíciójára is hatással lehet. A keresztény kultúra védelmének megszüntetése ugyanis szerinte később indokot adhat az egyházi támogatások vagy intézmények szerepének csökkentésére.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróság korábbi határozata alapján az alkotmányos önazonosság elemei olyan történeti értékek, amelyekről még Alaptörvény-módosítással sem lehet egyszerűen lemondani. Szerinte ezért a Tisza Párt javaslata első olvasatra akár alkotmányellenesnek is tűnhet.
Közben a KDNP online petíciót indított a keresztény kultúra alkotmányos védelmének megőrzéséért. Rétvári Bence szerint a módosítás indoklása nem ad választ arra, miért akarják eltörölni a keresztény kultúra védelmét az alaptörvényből.