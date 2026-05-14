Ilyet még nem látott! Aki prosztó, az a Parlamentben is prosztó

A Tisza Párt újdonsült országgyűlési képviselői új stílust vezettek be a Parlamentben. A párt baranyai képviselőjét, Ruzsa Diánát láthatóan nem zavarják a hely évszázados hagyományai.
Komoly személycserék mentek végbe az Országgyűlésben az elmúlt hetekben, és nem mondhatnánk, hogy előnyére. Olyan új emberek, képviselők is bekerültek, akiknek láthatóan semmi keresnivalójuk nincs a történelmi falak között.
A kommunizmus éveiben is voltak fura figurák, az unalomtól elpilledt szürke öltönyös nagypapák a képviselők között,
de a Tisza Párt olyat hozott, amit 1990 óta biztosan nem láttunk!
A képen Ruzsa Diána, a Tisza Párt pécsi képviselőnője – polgári foglalkozását tekintve kardiológus – látható, amint az egyik padsor tetején kényelembe helyezi magát, és lábfejét egy karfára téve diskurál képviselőtársaival. Döntse el Ön, hogy ez belefér-e a jó ízlésbe!
