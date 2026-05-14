Újabb kampánykamu borult be a Tisza Pártnál

„Elnézést! Valaki tud segíteni abban, hogy hová tűnt a kampányban ajnározott tiszás SZJA-kalkulátor? Ezen lehetett kiszámolni, hogy milyen fantasztikusan keveset fognak adózni a népek, erre most, a választások után meg eltüntetik. Lehet, hogy csak egy újabb kampánykamu borult be?” – teszi fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

A Tisza Párt korábban egységes, 9 százalékos szja-t javasolt, mára megkezdték a bizonyítékok eltüntetését

Mint korábban beszámoltun róla, a választási győzelem után alig egy hónappal a Tisza Párt eltávolította saját weboldaláról azt az szja-kalkulátort, amely korábban a párt egyik legismertebb gazdasági kampányígéretére épült. Mint ismert, Magyar Péter tavaly szeptemberben jelentette be, hogy megjelent a Tisza Párt online kalkulátora, amivel mindenki kiszámolhatja, hogy mennyit spórolna azon, ha a Tisza Párt programja szerint csökkentenék a személyi jövedelemadót.

Az oldalra látogatóknak csak be kellett írniuk a havi bruttó fizetésüket, ami alapján a kalkulátor megmutatta, mennyit spórolhatnának az szja-csökkentéssel.

Az oldalon a Rólunk fül alatt még ugyan láthatjuk, hogy valaha létezett egy ilyen funkció az oldalon, rákattintva azonban már semmi sem jelenik meg.

A Tisza Párt adópolitikai elképzelései az elmúlt időszakban egyébként több ponton is változtak. A párt kezdetben általános, 9 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadóról beszélt, amelyet saját konzultációjában is megerősített.

Később azonban már olyan elképzelések kerültek előtérbe, amelyek szerint csak a mediánbérig járna kedvezményesebb adózás, vagyis a rendszer részben többkulcsossá válna.

A párt saját kalkulátora egy papíron egykulcsos, gyakorlatilag viszont sokkulcsos és négysávos, progresszív szja-rendszer alapján számolt.

