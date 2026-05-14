Újabb kampánykamu borult be a Tisza Pártnál

„Elnézést! Valaki tud segíteni abban, hogy hová tűnt a kampányban ajnározott tiszás SZJA-kalkulátor? Ezen lehetett kiszámolni, hogy milyen fantasztikusan keveset fognak adózni a népek, erre most, a választások után meg eltüntetik. Lehet, hogy csak egy újabb kampánykamu borult be?” – teszi fel a kérdést Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.
Mint korábban beszámoltun róla, a választási győzelem után alig egy hónappal a Tisza Párt eltávolította saját weboldaláról azt az szja-kalkulátort, amely korábban a párt egyik legismertebb gazdasági kampányígéretére épült. Mint ismert, Magyar Péter tavaly szeptemberben jelentette be, hogy megjelent a Tisza Párt online kalkulátora, amivel mindenki kiszámolhatja, hogy mennyit spórolna azon, ha a Tisza Párt programja szerint csökkentenék a személyi jövedelemadót.
Az oldalra látogatóknak csak be kellett írniuk a havi bruttó fizetésüket, ami alapján a kalkulátor megmutatta, mennyit spórolhatnának az szja-csökkentéssel.
Az oldalon a Rólunk fül alatt még ugyan láthatjuk, hogy valaha létezett egy ilyen funkció az oldalon, rákattintva azonban már semmi sem jelenik meg.
A Tisza Párt adópolitikai elképzelései az elmúlt időszakban egyébként több ponton is változtak. A párt kezdetben általános, 9 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadóról beszélt, amelyet saját konzultációjában is megerősített.
Később azonban már olyan elképzelések kerültek előtérbe, amelyek szerint csak a mediánbérig járna kedvezményesebb adózás, vagyis a rendszer részben többkulcsossá válna.
A párt saját kalkulátora egy papíron egykulcsos, gyakorlatilag viszont sokkulcsos és négysávos, progresszív szja-rendszer alapján számolt.
Elkezdődött az érzékenyítés, Magyar Péter is beszállt
További baljós előjelnek tekinthető, hogy az ellenzéki médiafelületek már megkezdték a megszorításokhoz a társadalmi érzékenyítést.
A 444 például azt írja: „rendkívül nehéz helyzetben lévő gazdaságot örököl a Tisza, komoly költségvetési kiigazítás már viszonylag rövid távon is elkerülhetetlennek látszik.”
A Telex pedig már a választás után két nappal azt írta, hogy „recseg-ropog a védett üzemanyagár rendszere”, majd azt is kifejtette, hogy ez nem fenntartható intézkedés. De a megválasztása után már Magyar Péter sem ígérte, hogy kolbászból lesz a kerítés.
Még a szombati beiktatása előtt Rómában adott interjút a The New Yorkernek.
Az újdonsült kormányfő kiemelte, hogy érzi a jelenlegi hangulatot, ami mézeshetekre hasonlít, azonban ez hamar kifulladhat.
A kormányzás közben szerinte ugyanis elkerülhetetlen lesz csalódást okozni a széles, sokszínű tábor egyes részeinek. Azt mondta, felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére. A Tisza Párt elnöke szerint a kormány felelőssége, hogy minél inkább meghosszabbítsák ezeket a mézesheteket azzal, hogy elmagyarázzák az embereknek „az ország valódi helyzetét”.
A miniszterelnök beiktatási beszéde alapján azonban joggal következtethetünk arra, hogy ez a gyakorlatban elsősorban az előző kormányra történő felelősséghárítást jelentheti.
Érdemes megjegyezni, hogy a párthoz köthető szakértők és közgazdászok több fórumon is beszéltek az adórendszer átalakításáról, valamint egyes kedvezmények (13., 14. havi nyugdíj, szja-mentesség stb.) felülvizsgálatáról. Felmerült a vagyonadó lehetősége is a kiemelten nagy vagyonnal rendelkezők esetében.