Orbán Anita

Tündérmesével állt elő konkrét tervek helyett a Tisza külügyminiszter-jelöltje

Hiányolta az egyértelmű válaszokat Orbán Anita külügyminiszter-jelölt meghallgatásából, a KDNP országgyűlési képviselője. Juhász Hajnalka figyelmeztetett az uniós pénzek hazahozatalának nagyon nagy ára van és az Európai Unió elvárásaira adott válaszok nem hangzottak el.
Hiányolta az egyértelmű válaszokat Orbán Anita külügyminiszter-jelölt meghallgatásából a KDNP országgyűlési képviselője. Juhász Hajnalka a Hír TV-nek nyilatkozva azt mondta, hogy Orbán Anita felszólalása számára tündérmeseként hatott, amelyben minden ígéret elhangzik.

Orbán Anita, a Tisza külügyminiszter-jelöltje Fotó: MN/Hatlaczki Balázs

A képviselő figyelmeztetett: az uniós pénzek hazahozatalának nagyon nagy ára van, és az Európai Unió elvárásaira adott válaszok nem hangzottak el.

„Itt azt tudnám mondani – és ez a személyes érzésem –, hogy a technikai jellegű együttműködés nem lesz elég ehhez, és ezt valamennyi releváns terület vonatkozásában éreztem. Elsődlegesen az a kommunikáció jött ki, hogy szeretnének megfelelni egy széles körű választói rétegnek, a konkrétumok azonban hiányoztak. Pedig ennek nagyon nagy ára van, mert az európai uniós pénzek nem fognak beáramlani hazánkba azon kompromisszumok megkötése nélkül, amelyeket a Tisza-kormánynak fel kell vállalnia. Különben nem fog tudni sem uniós pénzeket hazahozni, sem a választói réteg számára megfelelő üzenetet küldeni” – állapította meg.

 

