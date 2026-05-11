Tündérmesével állt elő konkrét tervek helyett a Tisza külügyminiszter-jelöltje

Hiányolta az egyértelmű válaszokat Orbán Anita külügyminiszter-jelölt meghallgatásából a KDNP országgyűlési képviselője. Juhász Hajnalka a Hír TV-nek nyilatkozva azt mondta, hogy Orbán Anita felszólalása számára tündérmeseként hatott, amelyben minden ígéret elhangzik.

A képviselő figyelmeztetett: az uniós pénzek hazahozatalának nagyon nagy ára van, és az Európai Unió elvárásaira adott válaszok nem hangzottak el.

„Itt azt tudnám mondani – és ez a személyes érzésem –, hogy a technikai jellegű együttműködés nem lesz elég ehhez, és ezt valamennyi releváns terület vonatkozásában éreztem. Elsődlegesen az a kommunikáció jött ki, hogy szeretnének megfelelni egy széles körű választói rétegnek, a konkrétumok azonban hiányoztak. Pedig ennek nagyon nagy ára van, mert az európai uniós pénzek nem fognak beáramlani hazánkba azon kompromisszumok megkötése nélkül, amelyeket a Tisza-kormánynak fel kell vállalnia. Különben nem fog tudni sem uniós pénzeket hazahozni, sem a választói réteg számára megfelelő üzenetet küldeni” – állapította meg.