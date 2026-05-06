Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Visszatért Varga Judit – ez lesz a feladata

Autós

Figyelem! Változnak a műszaki vizsga feltételei!

Tisza Párt

Átkozottul rossz kezdés a Tiszától: a honvédséget rendelnék ki egy pártrendezvényre

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombatra, az új Országgyűlés megalakulására nagy eseményt szervez a győztes párt. Ekkor még nem alakul meg az új kormány, így a rendezvényt nem is szervezheti más, mint a Tisza Párt. Most mégis azt ígérik, hogy az örömünnepre ki lesz rendelve a Magyar Honvédség is, ami tökéletesen ellenkezik a jogszabályokkal. Mindezt az Ellenpont tette szóvá.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártEllenpontRuszin-Szendi RomuluszOrszággyűlésMagyar HonvédségpártrendezvényMagyar Péter

Mit keres a honvédség Magyar Péterék szombati tiszás pártrendezvényén? – teszi fel a jogos kérdést az Ellenpont. Ugyanis a Tisza Párt vezetői azt ígérik, hogy az úgynevezett rendszerváltó ünnepükön jelen lesz a Magyar Honvédség is, és díszszemlét tartanak.

Tisza Párt
Az Országgyűlés megalakulását ünneplő, Tisza Párt által szervezett rendezvényre vezénylik ki a honvédséget jogszabálysértő módon 
(forrás: Facebook/Ruszin-Szendi Romulusz)

A Tisza Párt már most átlépné a törvényeket

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz is azt állítja, hogy a honvédség ott lesz szombaton a Tisza Párt Kossuth téri rendezvényén, ahol Magyar Péter miniszterelnökké választását ünneplik. Erről beszélt egyik korábbi videójában Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt:

a képviselők és a miniszterelnök megválasztása után katonai tiszteletadással kezdődik az ünnep."

Később ezt Magyar is megerősítette a Facebookon: parlamenti beszédét követően „díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély."

Mivel a rendezvényt teljes egészében a Tisza Párt szervezi, így a Magyar Honvédséget egy pártrendezvényre vezényelnék ki, amire a rendszerváltás óta nem volt még példa.

Nem véletlenül, hiszen a hatályos jogszabályok ezt nem engedik.

Aki bizonytalankodna az ügy megítélésével kapcsolatban, azt eligazítják Magyar Péter szavai:

A Tisza fizeti a puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseink fognak dolgozni"

 – árulta el egy kommentben Magyar Péter.

Ruszin-Szendi Romulusztól korábban sem állt messze a jogszabályi keretek feszegetése:

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!