Átkozottul rossz kezdés a Tiszától: a honvédséget rendelnék ki egy pártrendezvényre

Mit keres a honvédség Magyar Péterék szombati tiszás pártrendezvényén? – teszi fel a jogos kérdést az Ellenpont. Ugyanis a Tisza Párt vezetői azt ígérik, hogy az úgynevezett rendszerváltó ünnepükön jelen lesz a Magyar Honvédség is, és díszszemlét tartanak.

Az Országgyűlés megalakulását ünneplő, Tisza Párt által szervezett rendezvényre vezénylik ki a honvédséget jogszabálysértő módon

(forrás: Facebook/Ruszin-Szendi Romulusz)

A Tisza Párt már most átlépné a törvényeket

Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz is azt állítja, hogy a honvédség ott lesz szombaton a Tisza Párt Kossuth téri rendezvényén, ahol Magyar Péter miniszterelnökké választását ünneplik. Erről beszélt egyik korábbi videójában Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt:

a képviselők és a miniszterelnök megválasztása után katonai tiszteletadással kezdődik az ünnep."

Később ezt Magyar is megerősítette a Facebookon: parlamenti beszédét követően „díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély."

Mivel a rendezvényt teljes egészében a Tisza Párt szervezi, így a Magyar Honvédséget egy pártrendezvényre vezényelnék ki, amire a rendszerváltás óta nem volt még példa.

Nem véletlenül, hiszen a hatályos jogszabályok ezt nem engedik.

Aki bizonytalankodna az ügy megítélésével kapcsolatban, azt eligazítják Magyar Péter szavai:

A Tisza fizeti a puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseink fognak dolgozni"

– árulta el egy kommentben Magyar Péter.

Ruszin-Szendi Romulusztól korábban sem állt messze a jogszabályi keretek feszegetése: