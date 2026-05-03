Fordulat a Tisza Pártnál: a „ne féljetek” helyett megvan az új jelmondat

Totális káosz látszik körvonalazódni a Tisza Párt körül: miközben Magyar Péterék két éven át a szakmaiság megérkezését ígérték, már az első napokban pozícióhalmozó polihisztorok, furcsa kinevezések és egymásnak ellentmondó nyilatkozatok jelentek meg. A Tisza Párt évek óta „100 ügyvédről” beszél, mégis Magyar Péter sógora, ügyvédje és egyetemi cimborája került elő igazságügyi miniszteri jelöltként. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy a baloldal korábban rendre nepotizmussal támadta az Orbán-kormányt. A párt pénzügyei felett is maga Magyar Péter rendelkezik. A Tisza alapszabálya alapján ugyanis ő jogosult önállóan rendelkezni a párt bankszámlája felett, vagyis a pártvezér, EP-képviselő, riporter-influenszer és leendő kormányfő egy személyben felügyeli a pénzmozgásokat is.

A Mandiner szerint több problémás terület is látszik a Tisza Párt körül. Nemcsak a személyi döntések és a hatásköri kavarodások vetnek fel kérdéseket, hanem az is, hogy Magyar Péterék a demográfiai válságra sem erős, családbarát üzenettel reagálnak.

Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter olyan egészségügyi kérdésben tett bejelentést, amely nem az ő területéhez tartozik. A szülészorvos-választás visszaállításáról szóló kijelentést később Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter volt kénytelen árnyalni, ami nem transzparens kommunikáció, hanem látványos hatásköri zűrzavar.

A demográfiai üzenet szintén gyenge pont. Kapitány István arról írt, hogy sokan nem mernek vagy nem tudnak gyermeket vállalni, aminek „érthető okai vannak”. Ez anyák napja környékén különösen furcsán hat: buzdítás helyett inkább felmentésnek tűnik, mintha a Tisza Párt új jelmondata az lenne, hogy „érthető, hogy félsz”.

A cikk arra is rámutat, hogy a népességfogyás nem magyar sajátosság. Németországban, Franciaországban, Ausztriában és Lengyelországban is történelmi mélypontokat döntöget a születésszám, ezért nehéz mindent a magyar kormányra fogni. A francia, lengyel vagy osztrák gyerekszámot aligha lehet Budapestről magyarázni.