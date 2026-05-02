Alig került hatalomra Magyar Péter, máris hemzsegnek a milliárdosok a Tisza Párt körül

Panyi Miklós leköszönő államtitkár közösségi oldalán reagált a Tisza Párt körül feltűnő milliárdosokra és a párt átláthatóságával kapcsolatos kérdésekre. Bejegyzésében arról írt, hogy két éven keresztül lehetett hallgatni, hogy a Tiszával megérkezik a szakmaiság a kormányzati munkába, ehhez képest már az első napokban komoly ellentmondások látszanak. Panyi Miklós szerint beszédes, hogy a Tisza egy sportszerkereskedőt jelölt az ország biztonságáért felelős legnagyobb fegyveres szerv, a rendőrség élére. Úgy látja, ezután ideje leszámolni a Tisza köré épített további mítoszokkal is.

Saját korábbi ígéreteivel megy szembe a Tisza Párt (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

Milliárdosok bukkannak fel a Tisza Párt körül

Még egy napja sincs kormányon Magyar Péter, máris azt látjuk, hogy hemzsegnek a párt körül a milliárdos, opportunista alakok, sőt pénzeikből csurran-cseppen a Tisza számára is”

– fogalmazott Panyi Miklós.

A leköszönő államtitkár szerint különösen érdekes, hogy miközben a Tisza folyamatosan oligarcházik, arról már nem beszél szívesen, hogy

Wáberer Györgytől 100 millió forint érkezett hozzájuk valamilyen célból a választásokat megelőző napokban.

Az ügy azután vált kínossá, hogy a milliárdos üzletember egy interjúban elszólta magát, majd a Tisza magyarázkodásba kezdett. Panyi Miklós ironikusan úgy fogalmazott: maga a „The Man” szállt alá, és végigtúrta a Tisza bankszámlarengetegeit, ahol végül meglelte a 100 millió forintot. Ez volt az a 100 millió forint, amely korábban senkinek nem tűnt fel, majd miután az ügy nyilvánosságra került, a Tisza jelezte, hogy visszaadja a pénzt.

Panyi Miklós úgy látja,

Wáberer György mellett más milliárdosok is sorra jelentkeznek be a Tiszához. Példaként említette Balogh Leventét is, aki szerinte szintén feltűnt Magyar Péterék körül.

A leköszönő államtitkár bejegyzését azzal zárta: épül a „szép új Tisza-világ”, és alakul már a tiszás milliárdosok „Tisza-szigete” is. Hozzátette: várják a további neveket és a további transzparens beszámolókat.