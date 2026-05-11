Sorra igazolnak át a Tiszához a „független” újságírók

Mandula Viktor jobboldali újságíró szerint a kormányváltás után sorra igazoltak át a korábban függetlennek vallott újságírók és műsorvezetők. Mindez jól mutatja, hogy a Tisza Párt jelentős erőforrást talált a korábbi ellenzéki médiában.
A kormányváltást követően látványos átigazolási hullám indult el a korábbi ellenzéki média soraiból a Tisza Párt felé. Sokan, akik eddig független újságíróként vagy műsorvezetőként pozicionálták magukat, most jelentős szerepet kaptak az új kormányban.

Balról jobbra: Szondi Vanda, Magyar Péter miniszterelnök, Magyar Éva és Köböl Anita, a Tisza Párt új tagjai (Kép forrása: Facebook/Magyar Péter)

Korábbi ATV-s, RTL-es újságírók a Tisza Párt soraiban

Mandula Viktor arról írt, hogy 

az egyik karlendítő RTL-es műsorvezető, Tárkányi Zsolt parlamenti képviselő lett, míg a Partizán talpnyalója, Ruff Bálint kancelláriaminiszteri poszthoz jutott. Emellett két további RTL-es és egy ATV-s műsorvezető is kormányszóvivőként folytatja.

Az újságíró élesen kommentálta a jelenséget:

Egyúttal a Tiszához való igazolásuk csörgősipkát tesz minden hangzatos mondatukra, amit korábban a független újságírásról prédikáltak.”

Arról is írt, hogy a folyamat olyan látványos, hogy a médiatulajdonosoknak lassan már aggódniuk kell, hogy nem marad „független újságíró” a szerkesztőségekben – a Tisza Párt szinte mindenkit leigazol magának, aki korábban a kormánykritikus média élvonalában dolgozott.

Ez a tömeges átigazolás jól mutatja, mennyire gyorsan vált kormányzati propagandagépezetté az a média, amely korábban a függetlenség és a szakmai tisztesség zászlaját lobogtatta.

 

