Sűrű menetrend szerint hallgatják meg hétfőn a Tisza Párt miniszterjelöltjeit az országgyűlési bizottságok

Hétfőn folytatódnak az új kormány megalakulásának a közjogi folyamata, ugyanis meghallgatják Magyar Péter miniszterjelöltjeit az Országgyűlés bizottságai előtt. A Magyar Nemzet emlékeztet, bár hivatalosan már Magyar Péter a miniszterelnök, miután a parlament múlt szombati alakuló ülésén kormányfőnek választották, azonban ügyvezetőként még a leköszönő Orbán-kormány miniszterei vannak hivatalban.

Sűrű menetrend szerint hallgatják meg hétfőn a Tisza Párt miniszterjelöltjeit (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

A tervek szerint a Magyar-kormány tárcavezetőinek a meghallgatásait egy erőltetett menetben, mindössze két nap alatt letudják: a jelöltek hétfőn és kedden ismertetik a területüknek megfelelő parlamenti bizottságokban, hogy milyen programjuk vannak a következő ciklusra. Majd kedd délután már leteszik a hivatali esküjüket a miniszterek.

Ezzel a parlament alakuló ülése és a kormány hivatalba lépése között mindössze négy nap telik el.

Szemléltetésképpen a legutóbbi kormányzati átadás-átvétel során 2010-ben a parlament alakuló ülése után két hetes felkészülés után lépett hivatalba a második Orbán-kormány.

A parlament honlapján olvasható tervezet szerint hétfőn 13 bizottsági meghallgatás lesz, miután reggel nyolc órakor egyszerre hat bizottság kezdi meg a munkát, majd tíz órakor további öt kezd egymással párhuzamosan miniszteri meghallgatásokat. Ezután kedden további hat bizottság ül össze, hogy meghallgassa a területhez tartozó miniszter-jelöltet.

Hétfőn reggel nyolc órakor a következő bizottságok fognak ülésezni:

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság meghallgatja Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelöltet

A Digitalizációs és Technológiai Bizottság előtt Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterjelölt ismerteti a terveit

Az Egészségügyi Bizottság előtt lesz jelenése Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterjelöltnek

Az Élő Környezetért Felelős Bizottság vendége lesz Gajdos László élő környezetért felelős miniszterjelölt

Az Európai Ügyek Bizottságában kezd Orbán Anita külügyminiszter-jelölt

A Gazdasági és Energetikai Bizottságban tart beszámolót Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt

Hétfőn délelőtt tíz órakor ezek a bizottságok tartanak ülést:

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban ismerteti a tárcavezetői elképzeléseit Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédelmi tárca várományosa

A Közlekedési és Beruházási Bizottság meghallgatja Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelöltet

A Külügyi Bizottságnak ismerteti terveit Orbán Anita, miután végzett az EU-ügyi bizottság ülésén

A Nemzetbiztonsági Bizottság előtt fog megjelenni Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt

A Magyarországi Nemzetiségek Bizottságában mondhatja el Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt, hogy mire készül

Hétfőn délben ezekben a bizottságokban folytatódnak a meghallgatások:

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban is jelenése lesz Pósfai Gábornak

A Nemzetbiztonsági Bizottság előtt ismerteti terveit Orbán Anita

Az Oktatási Bizottságban tart előadást Tanács Zoltán

Hétfőn 14 órakor üléseznek:

A Magyarságpolitikai Bizottság meghallgatja Tarr Zoltánt

A Nemzetbiztonsági Bizottságban ismertei miniszteri programját Ruszin-Szendi Romulusz

Az Oktatási Bizottságnak bemutatkozik Lannert Judit oktatási miniszter-jelölt

Ez azt jelenti, hogy több miniszterjelöltnek mindössze egy bizottság előtt kell megjelennie hétfőn. De Orbán Anitát, Pósfai Gábort, Ruszin-Szendi Romuluszt, Tarr Zoltánt, illetve Tanács Zoltánt hétfőn több bizottság is meghallgatja. Míg kedden bemutatkozik Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszterjelölt, Görög Márta az igazságügyi miniszteri poszt várományosa, Kármán András leendő pénzügyminiszter, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt, valamint Lőrincz Viktória jövőbeli vidék- és településfejlesztési miniszter. De újabb két bizottság előtt lesz jelenése Tarr Zoltánnak is.