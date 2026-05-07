„Hogyan kell kormányozni?” – Kötelező képzésen vesznek részt a Tisza-frakció képviselői

A Tisza-frakció valamennyi képviselőjének részt kell vennie egy külön szervezett oktatáson, mielőtt elfoglalhatná helyét az Országgyűlésben. Ez arra enged következtetni, hogy a kétharmados győzelmet aratott Tisza Párt frakciójának jelentős része teljesen tapasztalatlan a parlamenti munka terén.
Az Országgyűlés Hivatala kifejezetten a sok új képviselő miatt szervezett képzést, amelyen a Tisza Párt teljes frakciójának részt kell vennie. A program célja, hogy az újoncok megismerjék az Országgyűlés működését, a törvényhozási folyamatokat, az ülésrendet, valamint az adminisztratív és informatikai rendszereket – számolt be a Mandiner.

„Hogyan kell kormányozni?” jellegű képzésen vesz részt a Tisza Párt valamennyi parlamenti képviselője (Forrás: Facebook/Kapitány István)

A Tisza Párt frakciójából mindenki most először ül be a Parlamentbe

Ruszin-Szendi Romulusz tiszás képviselő Facebook-bejegyzéséből is kiderült:

a Tisza Párt 141 fős frakciójából mindenki most ül be először a Parlamentbe.

 Ez példátlan arány a magyar parlamenti történelemben. Összehasonlításképpen a Fidesz-KDNP frakcióban mindössze 15 fő lesz teljesen új képviselő, a Mi Hazánk 6 fős csoportjában pedig csupán egyetlen újonc található. Az előző ciklusban az összes 199 képviselőből csak ötvennek volt ismeretlen a parlamenti munka.

A Tisza Párt esetében tehát nem néhány, hanem az egész frakció szorul alapkiképzésre. Az előadásokon az Országgyűlés Hivatalának munkatársai részletesen ismertetik majd a mindennapi teendőket, és az ülésnapokon is folyamatos segítséget nyújtanak az új képviselőknek.

Mindez ékesen bizonyítja, hogy a Tisza Párt nagyrészt politikai pályakezdőkből álló csapatot küldött a Parlamentbe. A kötelező képzés ugyan segíthet az alapok elsajátításában, de hosszú távon komoly hátrányt jelenthet egy ennyire tapasztalatlan frakció számára a napi politikai küzdelemben.

 

