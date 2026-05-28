A Tisza Párt a polgárokat fosztaná meg a szabad választástól

„A Tisza Párt most nem csak a polgármestereket akarja megfosztani a folytatás esélyétől, hanem a polgárokat is a szabad választás lehetőségétől” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Szentkirályi Alexandra a polgármesterek ciklusainak korlátozásáról szóló felvetés kapcsán.

A politikus szerint az elmúlt években számos olyan településvezetőt ismert meg falvakban, városokban és budapesti kerületekben, akik hosszú évek vagy akár évtizedek óta szolgálják közösségüket.

Úgy véli, ezek a polgármesterek a helyiek bizalmát nem véletlenül nyerték el, hanem kitartó munkával, elkötelezettséggel és a közösségük iránti hűséggel érdemelték ki.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: pártállástól függetlenül sok olyan településvezető van Magyarországon, akikkel a helyiek elégedettek, ezért szerinte nem indokolt központilag korlátozni, hogy hány cikluson keresztül indulhatnak újra.

Javaslat a Tisza Pártnak

A fideszes képviselő azt javasolta a Tisza Pártnak, hogy személyesen ismerjék meg ezeket a polgármestereket, és kérdezzék meg a helyi közösségeket is arról, hogyan vélekednek róluk.

Szerinte a választópolgároknak kellene eldönteniük, hogy kit szeretnének a településük élén látni.

Szentkirályi Alexandra végül arra kérte a Tisza Pártot, hogy álljanak el attól a tervtől, amely maximalizálná a polgármesterek hivatalban tölthető idejét.