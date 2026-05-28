Megvan, honnan irányíthatják a Tisza Párt kommunikációját

Új intézményi háttér rajzolódik ki a Tisza Párt körül: a Radnai Márk vezette Működő és Emberséges Magyarország Intézet (MEMI) a jövőben kulcsszerepet kaphat a politikai döntések előkészítésében és a kommunikáció irányításában – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az elképzelés szerint az intézet nem klasszikus minisztériumként működne, hanem egyfajta központi tudásbázisként. Feladata az lenne, hogy társadalmi visszajelzéseket gyűjtsön, azokat elemezze, majd rendszerezve továbbítsa a politikai döntéshozók felé.

A modell több ponton is hasonlít a korábban Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda működésére. Ez a szervezet nem csupán kommunikációs feladatokat látott el, hanem részt vett a politikai prioritások kijelölésében és a közvélemény visszacsatolásában is.

A MEMI más nyelvezetet használ, szakmai és társadalmi részvételre épít, azonban intézményi logikája hasonló lehet. A tervek szerint

kutatók,

szociológusok és

elemzők dolgoznának együtt, hogy a társadalmi igényeket szakpolitikai javaslatokká alakítsák.

A politikában ezeknek az intézményeknek a jelentősége nem abban rejlik, hogy közvetlenül döntéseket hoznak, hanem abban, hogy meghatározzák, milyen ügyek kerülnek napirendre. Az, hogy milyen problémák jelennek meg a döntéshozók előtt, és milyen adatok számítanak relevánsnak,

jelentős részben az ilyen közvetítő szervezeteken múlik.

Radnai Márk egy interjúban úgy fogalmazott:

célunk, hogy az emberek aktívan részt vegyenek a demokratikus folyamatokban, és véleményükből szakpolitikai modellek szülessenek.

Ez a megközelítés ugyanakkor emlékeztet a korábban sokat kritizált nemzeti konzultációk rendszerére is.

Az intézet jelenlegi tervek szerint ötéves időtávra jönne létre, elemző és javaslattevő feladatokkal. Ha a koncepció megvalósul, a MEMI nemcsak szakmai műhelyként, hanem a Tisza Párt politikai működésének egyik kulcselemeként is megjelenhet.