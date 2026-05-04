Botrányrendező kopogtat a Tisza Pártnál

„Én is a Tiszára szavaztam és toltam a kampányt” – írja az Ellenpont Schilling Árpád egyik bejegyzését idézve.

Schilling a Tisza Pártnál kopogtat

A cikk felidézi, hogy Schilling az elmúlt időszakban több bejegyzésben is élesen bírálta Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház vezetését, valamint a jelenlegi kulturális struktúrát, miközben rendre olyan politikai és kulturális átrendeződés szükségességéről írt, amely egy esetleges kormányváltás után új szereposztást hozhatna a hazai színházi világban. Az Ellenpont szerint Schilling kritikái túlmutatnak a szakmai vitákon:

a portál úgy látja, a rendező valójában pozíciókat keres, és a Tisza Párt felé tett gesztusokkal próbálhatja megalapozni saját visszatérését.

Az írás szerint Schilling nem csupán politikai kérdésekben szólal meg egyre gyakrabban, hanem a magyar színházi élet egészéről is markáns ítéletet mond. Egyik bejegyzését például „A szakma” aláírással zárta.

A lap szerint a rendező saját magát az egész színházi szakmával azonosítja.

A portál úgy látja, ez nem egyszerű retorikai fordulat, hanem annak a jele, hogy Schilling továbbra is meghatározó kulturális szereplőként tekint önmagára, még akkor is, ha az elmúlt években inkább politikai megszólalásaival, mintsem új színházi sikereivel hívta fel magára a figyelmet.

Gyurcsányéktól a Tisza Párt felé

Schilling a Gyurcsány-kormányoktól rengeteg támogatást kapott, aztán az MSZP-SZDSZ bukása után, amikor a jobboldal került hatalomra, harcias ellenzéki akciókba kezdett, több tüntetést is szervezett. Volt, hogy egy tanártüntetésnek – teljesen hivatalosan – ő volt a rendezője.

Az Ellenpont hosszabban kitér Schilling pályájának utóbbi szakaszára is. Mint írják, a Krétakör egykori vezetőjének neve az elmúlt években jóval inkább politikai állásfoglalásai, mintsem meghatározó színházi munkái miatt került előtérbe. A portál felidézi, hogy Schilling és felesége, Sárosdi Lilla az elmúlt években rendszeresen élesen bírálta Orbán Viktort és a magyar kormányt, majd

a Fidesz 2018-as újabb kétharmados győzelme után Franciaországba költöztek.

Az Ellenpont szerint a rendező most úgy próbálhat visszatérni a magyar kulturális térbe, hogy szakmai teljesítménye helyett politikai kapcsolódási pontjait erősíti.

A portál felidézi, hogy a rendező a Nemzeti Színház több előadását, köztük a Bánk bánt is élesen támadta, és politikai propagandát, valamint ideológiai elfogultságot emlegetett.

Vidnyánszky Attila munkásságát számos nemzetközi szakmai siker övezi: példaként említik a MITEM fesztivált, a Színházi Olimpiát, valamint a Déryné Programot is, amelyek szerintük a magyar színházi élet kiemelkedő szakmai eredményei közé tartoznak. A portál értelmezése szerint Schilling támadásai ezért nem elsősorban szakmai természetűek, hanem egy új kulturális-politikai korszak előkészítését szolgáló politikai állásfoglalások.