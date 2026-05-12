Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy mondatban döntötte romba a Tisza kommunikációját a kiválasztott külügyminisztere

Látta?

Balhé a Parlamentnél: rohantak a rendőrök

Tisza Párt

Szexképekkel zsaroló, korábban elítélt hackert emelhet komoly pozícióba a Tisza Párt

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bírósági dokumentumok szerint korábban jogerősen elítélték a Buddha álnéven ismert Tisza-párti informatikust zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt. Buddha 2008-ban feltörte egy sértett iwiw-profilját, majd az onnan megszerzett szexuális tartalmú fotókkal megzsarolta az illetőt. Az informatikus most mégis fontos szerepet kaphat a napokban felálló új Belügyminisztériumban, ahol érzékeny adatokhoz is hozzáférhetne.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártTisza-kormányMagyar Péter

Bírósági dokumentumok szerint a Buddha becenéven ismert tiszás informatikust korábban zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen elítélték – írja a Mandiner a baloldali tényfeltáró Átlátszó cikke alapján.

Tisza Párt, hacker, csoport, Magyar Péter
Szexképekkel zsarolt korábban a Tisza Párt kémelhárítója, most fontos feladatot kaphat a Belügyminisztériumban Fotó: Shutterstock

A portál szerint az M. T. monogramú férfi most mégis fontos szerepet kaphat a Belügyminisztériumban, ahol érzékeny adatokhoz is hozzáférhetne.

Szexuális tartalmú képekkel zsarolta meg áldozatát

Az Átlátszó cikke szerint M. T. (azaz Buddha) 2008-ban feltörte egy sértett iwiw-profilját, majd az onnan megszerzett szexuális tartalmú fotókkal zsarolta meg az illetőt. Az ügyészségi és bírósági iratok alapján közel 20 évvel ezelőtt

300 ezer forintot követelt azért, hogy a képeket ne tegye közzé az interneten. 

A sértett nő végül kifizette az összeget. 

A Fővárosi Törvényszék 2014-ben jogerősen bűnösnek mondta ki M. T.-t zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt, amiért egy év felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint kártérítés megfizetésére ítélték. Mint írják,

M. T. 2024 nyarán jelent meg a Tisza Párt környezetében egy kibervédelmi javaslattal. 

A portál azt írja, M. T. tervét egy, már régebb óta a pártnak önkénteskedő informatikus kifogásolt is, ami belső konfliktusokhoz vezetett. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke árulónak nevezte a kételyeket támasztó informatikust, aki fel is hagyott a pártnak folytatott munkával.

A Tisza Párt adatszivárgási ügyei

A portál emellett arról is ír, hogy az M. T. által kiépített kibervédelemhez köthetőek a Tisza Párt adatszivárgási ügyei is, köztük a Discord- és a Tisza Világ alkalmazással kapcsolatos incidensek. Másik, HR-támogatóként a Tiszánál dolgozó önkéntesek szerint 

M. T. paranoid légkört alakított ki a párton belül, több embert „Fidesz-ügynöknek” vagy „árulónak” minősített és el is küldött a szervezettől. 

Ezen kirúgások áldozat lett az Átlátszó forrása is, akinek a tevékenysége 2024 végén vált gyanússá M.T. számára.

Az Átlátszó további forrásai szerint M.T. 2019-ben titkosszolgálati vagy haditechnikai eszköznek minősülő informatikai termékek magyarországi forgalmazásának lehetőségeit is vizsgálta egy Nagy-Britanniában alapított cégén keresztül, ami miatt már évekkel ezelőtt a nemzetbiztonsági szervek látókörébe kerülhetett.

A Henry-ügy

A cikk kitér a választási kampány idején nagy visszhangot kiváltó úgynevezett „Henry-ügyre” is, amelyet az akkori kormányt pártoló jobboldali sajtó és az ellenzék radikálisan eltérő módokon közölt: a Direkt36 tényfeltáró cikke azt sugallta, hogy az állami titkosszolgálat mondvacsinált indokkal indított politikai célú műveletet a Tisza Párt ellen, annak informatikai rendszerének bedöntésére, 

miközben a kormányzati kommunikáció „ukrán/tiszás kémügyként” tálalta a történteket.

Azonban, ahogy azt az Átlátszó is írja, valószínűtlen, hogy a Henry álnéven üzengető egyén mögött az Alkotmányvédelmi Hivatal állna, ugyanis az ügynek a fő gyanúsítottja egy

volt nemzetbiztonsági szakemberekből álló, politikai lejáratásokra specializálódott különítmény, amely évek óta az ellenzék megdöntésén dolgozott.

Egy Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó forrás ugyanakkor arról számolt be, hogy a titkosszolgálatnak több oka is volt arra, hogy Buddhát – azaz M. T.-t – megfigyelje, kezdve a fentebb említett szexképes zsarolással egészen a titkosszolgálati eszközök importjáig.

Ilyen esetekben a titkosszolgálat hivatalból vizsgálódik, és az ellenzéki pártoknál ugyanúgy nyomoznia kell a kémek és a befolyásolás után, mint ahogy azt a kormánynál tenné

– jelezte a lap forrása.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!