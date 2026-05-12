Szexképekkel zsaroló, korábban elítélt hackert emelhet komoly pozícióba a Tisza Párt

Bírósági dokumentumok szerint a Buddha becenéven ismert tiszás informatikust korábban zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen elítélték – írja a Mandiner a baloldali tényfeltáró Átlátszó cikke alapján.

A portál szerint az M. T. monogramú férfi most mégis fontos szerepet kaphat a Belügyminisztériumban, ahol érzékeny adatokhoz is hozzáférhetne.

Szexuális tartalmú képekkel zsarolta meg áldozatát

Az Átlátszó cikke szerint M. T. (azaz Buddha) 2008-ban feltörte egy sértett iwiw-profilját, majd az onnan megszerzett szexuális tartalmú fotókkal zsarolta meg az illetőt. Az ügyészségi és bírósági iratok alapján közel 20 évvel ezelőtt

300 ezer forintot követelt azért, hogy a képeket ne tegye közzé az interneten.

A sértett nő végül kifizette az összeget.

A Fővárosi Törvényszék 2014-ben jogerősen bűnösnek mondta ki M. T.-t zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt, amiért egy év felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint kártérítés megfizetésére ítélték. Mint írják,

M. T. 2024 nyarán jelent meg a Tisza Párt környezetében egy kibervédelmi javaslattal.

A portál azt írja, M. T. tervét egy, már régebb óta a pártnak önkénteskedő informatikus kifogásolt is, ami belső konfliktusokhoz vezetett. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke árulónak nevezte a kételyeket támasztó informatikust, aki fel is hagyott a pártnak folytatott munkával.

A Tisza Párt adatszivárgási ügyei

A portál emellett arról is ír, hogy az M. T. által kiépített kibervédelemhez köthetőek a Tisza Párt adatszivárgási ügyei is, köztük a Discord- és a Tisza Világ alkalmazással kapcsolatos incidensek. Másik, HR-támogatóként a Tiszánál dolgozó önkéntesek szerint

M. T. paranoid légkört alakított ki a párton belül, több embert „Fidesz-ügynöknek” vagy „árulónak” minősített és el is küldött a szervezettől.

Ezen kirúgások áldozat lett az Átlátszó forrása is, akinek a tevékenysége 2024 végén vált gyanússá M.T. számára.

Az Átlátszó további forrásai szerint M.T. 2019-ben titkosszolgálati vagy haditechnikai eszköznek minősülő informatikai termékek magyarországi forgalmazásának lehetőségeit is vizsgálta egy Nagy-Britanniában alapított cégén keresztül, ami miatt már évekkel ezelőtt a nemzetbiztonsági szervek látókörébe kerülhetett.