Szexképekkel zsaroló, korábban elítélt hackert emelhet komoly pozícióba a Tisza Párt

Bírósági dokumentumok szerint a Buddha becenéven ismert tiszás informatikust korábban zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt jogerősen elítélték – írja a Mandiner a baloldali tényfeltáró Átlátszó cikke alapján.
A portál szerint az M. T. monogramú férfi most mégis fontos szerepet kaphat a Belügyminisztériumban, ahol érzékeny adatokhoz is hozzáférhetne.
Szexuális tartalmú képekkel zsarolta meg áldozatát
Az Átlátszó cikke szerint M. T. (azaz Buddha) 2008-ban feltörte egy sértett iwiw-profilját, majd az onnan megszerzett szexuális tartalmú fotókkal zsarolta meg az illetőt. Az ügyészségi és bírósági iratok alapján közel 20 évvel ezelőtt
300 ezer forintot követelt azért, hogy a képeket ne tegye közzé az interneten.
A sértett nő végül kifizette az összeget.
A Fővárosi Törvényszék 2014-ben jogerősen bűnösnek mondta ki M. T.-t zsarolás és információs rendszer elleni bűncselekmény miatt, amiért egy év felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint kártérítés megfizetésére ítélték. Mint írják,
M. T. 2024 nyarán jelent meg a Tisza Párt környezetében egy kibervédelmi javaslattal.
A portál azt írja, M. T. tervét egy, már régebb óta a pártnak önkénteskedő informatikus kifogásolt is, ami belső konfliktusokhoz vezetett. Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke árulónak nevezte a kételyeket támasztó informatikust, aki fel is hagyott a pártnak folytatott munkával.
A Tisza Párt adatszivárgási ügyei
A portál emellett arról is ír, hogy az M. T. által kiépített kibervédelemhez köthetőek a Tisza Párt adatszivárgási ügyei is, köztük a Discord- és a Tisza Világ alkalmazással kapcsolatos incidensek. Másik, HR-támogatóként a Tiszánál dolgozó önkéntesek szerint
M. T. paranoid légkört alakított ki a párton belül, több embert „Fidesz-ügynöknek” vagy „árulónak” minősített és el is küldött a szervezettől.
Ezen kirúgások áldozat lett az Átlátszó forrása is, akinek a tevékenysége 2024 végén vált gyanússá M.T. számára.
Az Átlátszó további forrásai szerint M.T. 2019-ben titkosszolgálati vagy haditechnikai eszköznek minősülő informatikai termékek magyarországi forgalmazásának lehetőségeit is vizsgálta egy Nagy-Britanniában alapított cégén keresztül, ami miatt már évekkel ezelőtt a nemzetbiztonsági szervek látókörébe kerülhetett.
A Henry-ügy
A cikk kitér a választási kampány idején nagy visszhangot kiváltó úgynevezett „Henry-ügyre” is, amelyet az akkori kormányt pártoló jobboldali sajtó és az ellenzék radikálisan eltérő módokon közölt: a Direkt36 tényfeltáró cikke azt sugallta, hogy az állami titkosszolgálat mondvacsinált indokkal indított politikai célú műveletet a Tisza Párt ellen, annak informatikai rendszerének bedöntésére,
miközben a kormányzati kommunikáció „ukrán/tiszás kémügyként” tálalta a történteket.
Azonban, ahogy azt az Átlátszó is írja, valószínűtlen, hogy a Henry álnéven üzengető egyén mögött az Alkotmányvédelmi Hivatal állna, ugyanis az ügynek a fő gyanúsítottja egy
volt nemzetbiztonsági szakemberekből álló, politikai lejáratásokra specializálódott különítmény, amely évek óta az ellenzék megdöntésén dolgozott.
Egy Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozó forrás ugyanakkor arról számolt be, hogy a titkosszolgálatnak több oka is volt arra, hogy Buddhát – azaz M. T.-t – megfigyelje, kezdve a fentebb említett szexképes zsarolással egészen a titkosszolgálati eszközök importjáig.
Ilyen esetekben a titkosszolgálat hivatalból vizsgálódik, és az ellenzéki pártoknál ugyanúgy nyomoznia kell a kémek és a befolyásolás után, mint ahogy azt a kormánynál tenné
– jelezte a lap forrása.