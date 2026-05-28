50 nap telt el a választások óta, és hol vannak tiszás ígéretek?

„Facebook-kormányzás helyett valódi kormányzást!” – követeli közösségi oldalán Fidesz-frakció a Tisza-kormánytól. A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy közel ötven nappal a választások után még mindig nem látszanak a Tisza Párt kampányígéreteinek eredményei.
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balazs), Tisza Párt, választás
A Tisza Párt Facebook-kormányzást folytat Fotó: Hatlaczki Balazs

Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az új kabinet minden szükséges információval és dokumentummal rendelkezik ahhoz, hogy megismerje az előző kormány működését, ezért a minisztériumi pincékben zajló „Facebook-nyomozás” inkább politikai hangulatkeltést szolgál, mintsem valódi kormányzati munkát.

 

A Tisza Párt és a Facebook

A Fidesz-frakció úgy fogalmazott: az elmúlt 16 évben keletkezett, elektronikusan is rögzített iratok az új kormány birtokában vannak, ezért szerintük nincs szükség látványos miniszterelnöki és miniszteri „nyomozásokra”. 

Mint írják, közösségi médiában bemutatott akciók célja inkább a valódi kormányzati teljesítmény hiányának elfedése.

A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy közel ötven nappal a választások után még mindig nem látszanak a Tisza Párt kampányígéreteinek eredményei. A Fidesz-frakció szerint az emberek életét megkönnyítő intézkedések helyett egyelőre „házmesterkedés” és Facebook-posztok jellemzik az új kormány működését.

 

 

