Megszűnhetnek a Tisza Szigetek – csattanós pofont kaphat Magyar Péter

Megkérdezi támogatói véleményét a Tisza Párt a Tisza szigetek jövőjéről. A kérdőív abban a Tisza Világ applikációban lesz elérhető, amelyből korábban közel kétszázezer felhasználó adata szivárgott ki.
Szerdától többrészes kérdőívet indít a Tisza Párt a saját applikációján keresztül – jelentette be Facebook-videójában a kormánybiztosnak felkért Radnai Márk.

A politikus szerint a kormányváltás önmagában nem elég, a demokrácia működtetését is meg kell tanulni. Ebben kulcsszerepet szánnak a Tisza Szigeteknek.

A kampány véget ért, most kezdődik az építkezés. Ezt nem felülről fogjuk megmondani, hanem mi közösen fogjuk megalkotni

– fogalmazott.

A kérdőív abban a Tisza Világ applikációban lesz elérhető, amiből korábban közel kétszázezer felhasználó adata szivárgott ki.

Radnai Márk úgy fogalmazott, ez lehet az első lépés egy „valódi részvételi működés” felé. Radnai a Tisza Párt alelnöke, és az „emberséges és működő Magyarországért” felelős kormánybiztosi feladatot kaphatja meg.

