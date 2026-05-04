Megszűnhetnek a Tisza Szigetek – csattanós pofont kaphat Magyar Péter

Szerdától többrészes kérdőívet indít a Tisza Párt a saját applikációján keresztül – jelentette be Facebook-videójában a kormánybiztosnak felkért Radnai Márk.

A politikus szerint a kormányváltás önmagában nem elég, a demokrácia működtetését is meg kell tanulni. Ebben kulcsszerepet szánnak a Tisza Szigeteknek.

A kampány véget ért, most kezdődik az építkezés. Ezt nem felülről fogjuk megmondani, hanem mi közösen fogjuk megalkotni

– fogalmazott.

A kérdőív abban a Tisza Világ applikációban lesz elérhető, amiből korábban közel kétszázezer felhasználó adata szivárgott ki.