Megszűnhetnek a Tisza Szigetek – csattanós pofont kaphat Magyar Péter

Szerdától többrészes kérdőívet indít a Tisza Párt a saját applikációján keresztül – jelentette be Facebook-videójában a kormánybiztosnak felkért Radnai Márk.
A politikus szerint a kormányváltás önmagában nem elég, a demokrácia működtetését is meg kell tanulni. Ebben kulcsszerepet szánnak a Tisza Szigeteknek.
A kampány véget ért, most kezdődik az építkezés. Ezt nem felülről fogjuk megmondani, hanem mi közösen fogjuk megalkotni
– fogalmazott.
A kérdőív abban a Tisza Világ applikációban lesz elérhető, amiből korábban közel kétszázezer felhasználó adata szivárgott ki.
Radnai Márk úgy fogalmazott, ez lehet az első lépés egy „valódi részvételi működés” felé. Radnai a Tisza Párt alelnöke, és az „emberséges és működő Magyarországért” felelős kormánybiztosi feladatot kaphatja meg.