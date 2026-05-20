Árad a gyűlölet: így hergelnek nonstop a tiszás influenszerek

Nagyon helyes, hogy a fideszes politikusokat az utcán fenyegetik, „ezeknek a hazudozó pribékeknek legyen osztályrészük a megvetés és a szégyen", írta a tiszás influenszer, Pottyondy Edina a Facebookon. A választás óta egyre több és egyre durvább a fideszesek elleni támadás – írta az Ellenpont szerdán.

A tiszás influenszer, Pottyondy Edina (j) a képen, a tiszás politikussá vált Bódis Krisztával

A lap több példát is hoz az áradó gyűlöletre, egy tiszás influenszer azzal fenyegetőzött, hogy

minden héten egy fideszest előveszek, és módszeresen kicsinálok, tönkreteszek",

és kommentben várta a neveket.

Gulyás Virágra, a Mandiner újságírójára az utcán támadott rá egy férfi, és trágár szavak kíséretében üvöltözte neki, hogy takarodjon. Egy másik tiszás férfi pedig arról beszélt az X-en, hogy

egy mobil, nyikorgó bitófát kellene ácsolni, azt végig gurítani az utcákon, hogy minden fideszes szavazó hallja, hogy közeledik az akasztófa, és rettegjen, hogy ő lesz a következő, akit felakasztanak.

A tiszás influenszerek ráerősítenek a politikusaik hergelésére

A vég nélküli, Magyar Péter hergelésének is köszönhető gyűlöletcunamira példákat is hoz a lap:

Egy erdélyi influenszernek valaki azt írta:

Légy szíves ne használd a nyelvünket, beszélj az országod nyelvén, románul.”

Az influenszer válaszolt:

„Én egy olyan nyelven beszélek, az én anyanyelvem egy olyan nyelv, amely írható azzal a rovásírással, amelyet ezer évvel ezelőtt is az őseim ismertek, és ugyanezt a nyelvet beszélték. És ezt a nyelvet beszélték a szüleim is, és az ükszüleimnek az ükszülei is, visszamenőleg egészen ezer évig.”

A teljes írás az Ellenpont oldalán olvasható.