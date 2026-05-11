Itt a tiszás miniszteri meghallgatások eddigi mérlege – eltűntek a nagy ígéretek

Az Ellenpont elemző írása arra hívja fel a figyelmet, hogy a tiszás miniszterjelöltek a parlamenti bizottságok meghallgatásain egészen másról kezdtek el beszélni, mint amit a választási kampányban ígértek.

A Tisza miniszterjelöltjei egy sor kampányígéret vonatkozásában visszatáncoltak a parlamenti meghallgatáson. Kínosan kerülték azokat a vállalásokat, amelyek komoly anyagi vonzattal járnának, alternatívaként pedig csupán látszatmegoldásokat vázoltak fel. Számos területen pedig egyenesen a tiszás kampányígéretekkel szöges ellentétben álló gondolatokat osztottak meg, amelyek súlyos terhet róhatnak a magyar emberekre. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A tiszás miniszterjelöltek már egyáltalán nem beszélnek Magyar Péter leghangzatosabb kampányígéreteiről

A Tisza Párt kampányprogramja sok területen számszerű, határidős vagy látványos vállalásokat tett. A miniszteri meghallgatásokon azonban ezeknek csak egy kis része jelent meg, más területeken pedig már azelőtt megváltozott a tiszás miniszterjelöltek álláspontja, mielőtt kinevezték volna őket. A miniszterjelöltek terveit ismertető jelölti meghallgatáson ugyanis Kapitány István, Bóna Szabolcs, Hegedűs Zsolt, valamint Orbán Anita is kínosan ügyelt arra, hogy kerüljék a válaszadást Magyar Péter leghangzatosabb kampányígéreteivel kapcsolatban.

Az egészségügy terén például fel sem merült, hogy évi 500 milliárd forint többletforrást biztosítana a Tisza-kormány, ahogy a magyar gazdáknak rendkívül káros, brüsszeli Mercosur-megállapodással kapcsolatos állásfoglalást is látványosan próbálta kerülni Bóna Szabolcs miniszterjelölt.

Más területeken pedig egyenesen szembe is fordultak a leendő miniszterek korábbi kampányígéreteikkel:

az ukrán mezőgazdasági termények érkezhetnek ezután Magyarországra is,

az árkorlátozó rendelkezéseket felülvizsgálják és folyamatosan tervezik kivezetni,

az ország energiaellátásában kulcsfontosságú Paks II beruházást pedig szintén megakaszthatja a Tisza-kormány.

Vagyis: kapituláció Brüsszel és az ukránok előtt, az egészségügyi érdemi fejlesztések elmaradása és nagyon rossz hírek a magyar gazdáknak. Ez a miniszteri meghallgatások első napjának a mérlege.

Hétfőn kezdődött a Tisza Párt miniszterjelöltjeinek meghallgatása az Országgyűlés szakbizottságai előtt. Ezeknek a beszélgetéseknek a célja, hogy az egyes tárcákhoz kötődő parlamenti bizottságok tagjai meggyőződhessenek a leendő miniszter szakmai felkészültségéről, a miniszterjelöltek pedig tájékoztassák a képviselőket a ciklusra vonatkozó terveikről. Az itt elhangzott vállalásokat tudja ugyanis első körben a szakbizottság, második körben pedig az Országgyűlés plénuma számon kérni később a kormányon.