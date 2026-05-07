Néhány hónap alatt építettek ki egy komplett tiszás propagandahálózatot Magyar Péter mögött. A látszat az volt, hogy a Tiszát támogató hálózat természetes módon alakul ki, egymástól független influenszerekből. A valóságban azonban a folyamat mindegyiküknél ugyanúgy zajlott – írta az Ellenpont csütörtökön.

Fekete-Győr András nem indult ugyan a választáson, de azért tolta a tiszás propagandahálózat kiépítését. (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A tiszás propagandahálózat működtetése összehangoltan zajlott

A lap megjegyzi, ez úgy zajlott, hogy

az addig általában politikával nem foglalkozó internetes tartalomszolgáltatók hirtelen elkezdtek politizálni, majd Magyar Péter rendezvényeit hirdetni,

végül mindegyiküknél megjelent a Félmillió fiatal a változásért nevű szervezet, amelyet az a Fekete-Győr András hozott létre, akinek tiszás álprofilhálózatát az Ellenpont néhány hónapja már leleplezte.

Néhány példán keresztül az Ellenpont bemutatta, kikkel, hogyan jött létre ez a hálózat:

a TikTok-on 515 ezer követővel és 50 millió like-kal rendelkező Bernáth Odett,

az egykori autós újságíró, Vályi István is, aki 225 ezer követővel és 3 millió like-kal rendelkezik TikTok-on,

Török Ádám, az eredetileg humorista és stand up-os fiatal, 119 ezer követővel rendelkezik a TikTok-on,

MayDay Hungary, már több éve szinte kizárólag a Fidesz gyalázásával van elfoglalva, 148 ezer követővel rendelkezik és 6,4 millió like-kal bír a TikTok-on.

A fenti, nem a politika környékéről érkező szereplők igyekeznek úgy beállítani magukat, mintha nem Magyar Péternek dolgoznának,

fokozatosan csempészték be a mondanivalójukba a politikai üzeneteket. Így hitelesítették azokat. Majd a választás előtt egy hónappal jöttek elő a farbával, így átverve követőiket.