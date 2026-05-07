A Fradi védői könyörögtek neki, hogy álljon le, de 100-szoros válogatott nem akart lenni

A Félmillió fiatal a változásért nevű mozgalom összefogta azokat a Tisza párti influenszereket, akik a kampány során beálltak Magyar Péter mögé. Jól látszik már, hogy a szervezet küldetése az volt, hogy politikával eddig nem – életmóddal, autós újságírással, humorral stb. – foglalkozó ismert szereplőket feltűnés nélkül állítsák át Magyar Péter és a Tisza szócsövévé, létrehozva a tiszás propagandahálózatot – írta az Ellenpont csütörtökön.
Néhány hónap alatt építettek ki egy komplett tiszás propagandahálózatot Magyar Péter mögött. A látszat az volt, hogy a Tiszát támogató hálózat természetes módon alakul ki, egymástól független influenszerekből. A valóságban azonban a folyamat mindegyiküknél ugyanúgy zajlott – írta az Ellenpont csütörtökön.

Fekete-Győr András nem indult ugyan a választáson, de azért tolta a tiszás propagandahálózat kiépítését. (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A tiszás propagandahálózat működtetése összehangoltan zajlott

A lap megjegyzi, ez úgy zajlott, hogy

az addig általában politikával nem foglalkozó internetes tartalomszolgáltatók hirtelen elkezdtek politizálni, majd Magyar Péter rendezvényeit hirdetni,

végül mindegyiküknél megjelent a Félmillió fiatal a változásért nevű szervezet, amelyet az a Fekete-Győr András hozott létre, akinek tiszás álprofilhálózatát az Ellenpont néhány hónapja már leleplezte.

Néhány példán keresztül az Ellenpont bemutatta, kikkel, hogyan jött létre ez a hálózat:

  • a TikTok-on 515 ezer követővel és 50 millió like-kal rendelkező Bernáth Odett,
  • az egykori autós újságíró, Vályi István is, aki 225 ezer követővel és 3 millió like-kal rendelkezik TikTok-on,
  • Török Ádám, az eredetileg humorista és stand up-os fiatal, 119 ezer követővel rendelkezik a TikTok-on,
  • MayDay Hungary, már több éve szinte kizárólag a Fidesz gyalázásával van elfoglalva, 148 ezer követővel rendelkezik és 6,4 millió like-kal bír a TikTok-on.

A fenti, nem a politika környékéről érkező szereplők igyekeznek úgy beállítani magukat, mintha nem Magyar Péternek dolgoznának,

fokozatosan csempészték be a mondanivalójukba a politikai üzeneteket. Így hitelesítették azokat. Majd a választás előtt egy hónappal jöttek elő a farbával, így átverve követőiket.

@valyiistvanofficial Mit érdemel az, aki ezt csinálja? Mit érdemel az, aki tud/tudott erről és nem tesz semmit? Mit érdemel az, aki ezt takargatja, maszatolja, elkeni és netán maga is részt vesz benne? Mit érdemel az, aki szerint ez rendben van? Mit érdemel az, aki minden figyelmeztetés ellenére kitünteti, kinevezi? Mit érdemel az, aki átvilágítja és azt mondja: minden oké? Mit érdemel az, aki még feljelent, ahelyett, hogy nyomozna? Hol tartunk most? Kik azok? Kik? Fordítsátok el a fejeteket, én nem fogom. Nekem is vannak gyerekeim, apa vagyok és soha semmit nem tudtam jobban gyűlölni, mint azt, amikor azokat bántják, akik nem tudják megvédeni magukat. Legyen felírva, legyen feljegyezve, legyen elszámolva, én is azt kívánom, kivétel nélkül, pártállástól függetlenül. Mert van bűn, amire nincs bocsánat. Cinkos, aki néma. https://wmn.hu/ugy/65587-molnar-laszlo-tegyesz-kuslits-juhasz #igazságotagyerekeknek #biztonságotagyerekeknek ♬ eredeti hang - Vályi István

 

