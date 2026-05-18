Hol vannak a tiszások? Munka helyett kong az ürességtől az Országház 

„Hol vannak a tiszás képviselők? Miért nincs ma ülés?” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Szűcs Gábor, aki a Parlament ülésterméből jelentkezett be hétfőn. A fideszes politikus szerint éles ellentmondás alakult ki a Tisza Párt korábbi ígéretei és a jelenlegi parlamenti működés között.

A tiszások nincsenek a parlamentben Fotó: Hatlaczki Balázs

Szűcs Gábor videójában arról beszélt, hogy az alakuló ülést követő első héten a Tisza Párt még azt kommunikálta: hétfőn már megkezdődik az érdemi törvényhozási munka az Országgyűlésben.

Ehhez képest az ülésterem üres volt, és nem zajlott parlamenti munka.

A kormánypárti képviselő történelmi párhuzamot is vont. Felidézte, hogy 2010-ben, a Fidesz–KDNP kétharmados győzelmét követően az első parlamenti ülésen már 17 törvényjavaslatot tárgyalt az Országgyűlés. Szavai szerint ezek között olyan kiemelt jelentőségű ügyek is szerepeltek, mint a kettős állampolgárság rendezése.

Szűcs Gábor szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a Tisza Párt egyelőre nem kezdte meg azt az intenzív törvényhozási munkát, amelyet korábban ígért választóinak.