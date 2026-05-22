Döbbenetes részletek a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanásról

Akár több halottja is lehet mostanra a tiszaújvárosi üzemben történt robbanásnak. A Boon.hu helyszíni beszámolója szerint a MOL Olefin-1 veszélyes üzemében történt robbanásban a sérültek olyan súlyosan megégtek, hogy további életet vagy életeket követelhetett a katasztrófa. Ezeket az információkat egyelőre nem erősítették meg hivatalosan – írta lapunk korábban.

Helyszíni információk szerint mostanra akár több halottja is lehet a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanásnak

Fotó: Facebook

Rendkívüli sajtótájékoztatót tart a gazdasági miniszter és a MOL elnöke Tiszaújvárosban

A sajtótájékoztatót Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója tartotta.

Magyarország legnagyobb vegyipari komplexuma

A Mol Petrolkémia Tiszaújvárosban (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) működik, és a Mol Csoport 100 százalékos tulajdonában áll. A petrolkémiai vállalat 1962-től 2015-ig Tiszai Vegyi Kombinát (TVK), azt megelőzően pedig Tiszavidéki Vegyi Kombinát néven volt ismert. A vállalat története 1951-ben a tiszapalkonyai hőerőmű-beruházással vette kezdetét. Az erőmű által biztosított villamosenergia megteremtette a térség vegyiparának fejlődését, amelyre épülve mára Magyarország legnagyobb vegyipari komplexuma jött létre.

A sajtótájékoztató elején Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója elmondta, szénhidrogén robbant be a csővezetékben.

Ez egy üzemi baleset volt, semmilyen külső beavatkozásnak nyoma nincs, helytelenek az ezirányú következtetések

– hangsúlyozta.

Hernádi elmondta, káros anyag nem szivárgott ki, ezt mérték és ebből a szempontból is biztonságban van a környék. Sajnálatos azonban, hogy

egy kollégájuk életét vesztette a balesetben és kilenc kolléga pedig megsérült.

A hatóságok és a MOL is kivizsgálja a balesetet közösen, meg kell vizsgálni, hogy ez egyszeri, vagy esetlegesen ismétlődő probléma lehet, ami a katasztrófát okozta.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családja felé, azt mondta, minden segítséget meg fognak adni nekik.

A miniszter elmondta, a mentők 3 perc alatt kiértek a helyszínre, mind szárazföldi, mind légi úton érkezett a mentés.

A baleset kivizsgálása azért is fontos, hogy tanulni lehessen ezekből a hibákból, továbbá a balesetnek nincs hatása az üzemanyag-ellátásra, és az üzem tevékenységét is fokozatosan újra lehet indítani.

Mnden tanulságot le fognak vonni a céggel együtt ebből az esetből, annak érdekében, hogy ilyen ne történhessen meg a jövőben.