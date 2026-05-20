Tölgyessy: Magyar Péter egy „internetes politikus”, aki nem érti az összefüggéseket

Emlékezetes, hogy Tölgyessy Péter a kampány hajrájában egyértelművé tette, hogy meglátása szerint Orbán Viktor fog győzni a választáson. Erről a nagyközönség, illetve az internet népe előtt Puzsér Róberték kedvenc „társadalmi kocsmájában” vallott – írja a Hír TV online portálja.

Tölgyessy Péter szerint Magyar Péter nem érti az összefüggéseket (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A helyzet azonban fordult: Magyar Péterből miniszterelnök lett, és az SZDSZ egykori politikusából lett politológus immár maró kritikával illette a Tisza-kormány első emberét.

A miniszterelnök mást se csinál ebben a szituációban, mint hogy leokézza ezeket a kívánságlistákat. Ha a Tudományos Akadémián jár ott, ha másutt jár, és eufórikus tapst tört ki”

– fogalmazott Tölgyessy.

„A miniszterelnök politikájának a fővonala továbbra is az, hogy a Fidesz mindenért hibás. A Fidesz okozta ezeket a bajokat, amiben sok igazság van, különösen az (akadémiára vonatkozó – a szerk.) autonómia elvételét illetően, és mindenféle csúnya dolgokat mond. Szabályosan fűti továbbra is a haragot. A különböző érdek az érdekcsoportokban, és alig-alig vagy szinte egyáltalán nem foglalkozik a kormányzás lényegével” – tette hozzá a politológus.