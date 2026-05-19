Tölgyessy Péter: Magyar Péter mögül hiányzik a stratégiai és gazdasági mélység

Tölgyessy Péter hétfőn a Partizán vendége volt, ahol Gulyás Márton műsorvezetővel elemezte a választások óta eltelt időszak legfontosabb történéseit. A Mandiner beszámolója szerint ezen belül komolyan bírálta Magyar Pétert: többek között arról beszélt, hogy Magyarország új miniszterelnöke „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket, valódi kormányzás helyett csupán „kívánságlistákat” hagy jóvá, saját minisztereit pedig egyszerű „melósokként” kezeli.
Tölgyessy szerint Magyar Péter elsősorban az online térben mozog otthonosan, de hiányzik mögüle a stratégiai és gazdasági mélység. Úgy fogalmazott: „Az az érzésem, mintha Magyar Péter nem is lenne igazán tisztában ezekkel a kérdésekkel. Ő jellegzetesen az internet világából jött politikus,
aki káprázatosan eligazodik a rövid bejegyzések, odaszólogatások és hasonlók világában, de nem feltétlenül ismeri a legapróbb részletekig a magyar gazdaság, illetve Magyarország világpolitikai helyzetének összes összefüggését.”
Szerinte Magyar Péter nem gondolta végig a stratégiai dilemmákat, inkább csak „internetes győzelmeket akar aratni”.
A valódi kormányzás helyett csak a „kívánságlistákat” hagyja jóvá
Tölgyessy élesen kritizálja, hogy Magyar Péter a nehéz döntések meghozatala helyett inkább sodródik a politikai eufóriával, és minden társadalmi csoport panaszát helyesli. „A miniszterelnök mást sem csinál ebben a helyzetben, mint hogy leokézza ezeket a kívánságlistákat… alig vagy szinte egyáltalán nem foglalkozik a kormányzás lényegével. A kormányzás lényege ugyanis az, hogy számba vesszük az eszközöket, és rangsoroljuk az igényeket.”
Közben a konkrét választási ígéretei — például a 480 forintos benzinár — egyre inkább elmosódnak.
Bár Magyar Péter az Orbán-rendszert váltotta le, Tölgyessy szerint a hatalomgyakorlása kifejezetten centralizált, és nincsenek valódi fékek és ellensúlyok a végrehajtó hatalmon belül. Kiemelte:
Magyar Péter naponta huszonötször mondja, hogy erre adott utasítást, arra adott utasítást… a miniszterek pedig olyanok, mint valami melósok a miniszterelnökhöz képest. Na most ez nem így van.”
Szerinte a miniszterek sokszor csak „szabályos biodíszletként” funkcionálnak mellette.
A „nemzeti összefogás” mítosza és az állami paternalizmus
Tölgyessy kifejezetten vitatja Magyar Péter „nemzeti összefogásról” szóló jelszavait: „Én nagyon mást gondolok erről, mint amit Magyar Péter mond. Ő azt mondja, hogy nemzeti összefogás kell. Egy beállt demokráciában azonban nincs ilyen. A demokrácia lényege éppen az, hogy verseny folyik a politikában.” Azt is a szemére veti, hogy ígéretei a kádári gondoskodó államot idézik, ahelyett hogy a piaci versenyt ösztönöznék: „Ha megnézzük Magyar Péter konkrét ígéreteit, azok nagyrészt arról szólnak, hogy a piacon alulmaradóknak az állam gondoskodást, juttatásokat és védelmet adjon a versennyel szemben. Én viszont azt gondolom, hogy inkább versenyre lenne szükség.”
„Mindenért a Fidesz a hibás” – a felelősség elhárítása
Tölgyessy szerint Magyar Péter politikai stratégiájának része, hogy folyamatosan a korábbi kormánypártot hibáztatja, ami ugyan népszerű, de elfedi a valódi problémákat. Úgy fogalmazott:
Ez olyan, mintha hájjal kenegetnék a közvéleményt: nem mi vagyunk felelősek a saját életünkért, kudarcainkért és gondjainkért, hanem Orbán a hibás mindenért.”
Magyar Péter azon követelését, hogy a jegybankelnök kivételével a teljes államapparátus mondjon le, Tölgyessy határozottan elutasítja: „Az én szakmai meggyőződésem szerint ezt nem lehet megcsinálni. Egyszerűen nem lehet.” Arra figyelmeztet, hogy az ilyen politikai tisztogatások és az alkotmány „kidobása” csak egy újabb, állandó rendszerváltási spirálba taszíthatják az országot, ami veszélyes precedenst teremtene. Azt is kritikaként fogalmazta meg, hogy Magyar Péter parlamenti beiktatása demokratikus hagyományok helyett inkább egy királykoronázásra, „a megmentő győzelmének ünnepére” emlékeztette.
Végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt szerinte egyelőre alig létezik valódi szervezetként, és kísértetiesen hasonlít a Fidesz korai polgári köreire.
A híveknek az volt a feladatuk, hogy távolról imádják a vezetőt, tapsoljanak, részt vegyenek a kampányban, de közvetlen politikai befolyásuk a döntéshozatalra nem volt.”