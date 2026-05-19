Tölgyessy Péter: Magyar Péter mögül hiányzik a stratégiai és gazdasági mélység

Tölgyessy Péter hétfőn a Partizán vendége volt, ahol Gulyás Márton műsorvezetővel elemezte a választások óta eltelt időszak legfontosabb történéseit. A Mandiner beszámolója szerint ezen belül komolyan bírálta Magyar Pétert: többek között arról beszélt, hogy Magyarország új miniszterelnöke „internetes politikus”, aki nem érti a mélyebb összefüggéseket, valódi kormányzás helyett csupán „kívánságlistákat” hagy jóvá, saját minisztereit pedig egyszerű „melósokként” kezeli.

Tölgyessy szerint Magyar Péter elsősorban az online térben mozog otthonosan, de hiányzik mögüle a stratégiai és gazdasági mélység. Úgy fogalmazott: „Az az érzésem, mintha Magyar Péter nem is lenne igazán tisztában ezekkel a kérdésekkel. Ő jellegzetesen az internet világából jött politikus,

aki káprázatosan eligazodik a rövid bejegyzések, odaszólogatások és hasonlók világában, de nem feltétlenül ismeri a legapróbb részletekig a magyar gazdaság, illetve Magyarország világpolitikai helyzetének összes összefüggését.”

Szerinte Magyar Péter nem gondolta végig a stratégiai dilemmákat, inkább csak „internetes győzelmeket akar aratni”.

A valódi kormányzás helyett csak a „kívánságlistákat” hagyja jóvá

Tölgyessy élesen kritizálja, hogy Magyar Péter a nehéz döntések meghozatala helyett inkább sodródik a politikai eufóriával, és minden társadalmi csoport panaszát helyesli. „A miniszterelnök mást sem csinál ebben a helyzetben, mint hogy leokézza ezeket a kívánságlistákat… alig vagy szinte egyáltalán nem foglalkozik a kormányzás lényegével. A kormányzás lényege ugyanis az, hogy számba vesszük az eszközöket, és rangsoroljuk az igényeket.”

Közben a konkrét választási ígéretei — például a 480 forintos benzinár — egyre inkább elmosódnak.

Bár Magyar Péter az Orbán-rendszert váltotta le, Tölgyessy szerint a hatalomgyakorlása kifejezetten centralizált, és nincsenek valódi fékek és ellensúlyok a végrehajtó hatalmon belül. Kiemelte:

Magyar Péter naponta huszonötször mondja, hogy erre adott utasítást, arra adott utasítást… a miniszterek pedig olyanok, mint valami melósok a miniszterelnökhöz képest. Na most ez nem így van.”

Szerinte a miniszterek sokszor csak „szabályos biodíszletként” funkcionálnak mellette.