Törőcsik Franciska kitart amellett, hogy nem politikai, hanem szakmai elismerést kapott

Molnár Áron nyakatekert érveléssel azzal támadta a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Jászai Mari-díjjal kitüntetett Törőcsik Franciskát, hogy minden közszereplőnek, így a színészeknek is kötelessége nyilvánosan véleményt formálni a politikai rendszerről.

Kutyakötelessége az embernek legalább egy mondatot írnia az embernek arról, hogy ez mennyiben politikai díj. Aki ezt a gesztust nem teszi meg, hanem a hallgatást választja, az ezt a rendszert támogatja”

– fogalmazott Molnár Áron. Törőcsik Franciska azonban Friderikusz Sándor RTL-en látható talkshow-jában kiállt amellett, hogy márciusban szakmai elismerést kapott, nem politikait.