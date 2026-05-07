Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Vak bíró és Michael Jackson a Bayern-PSG meccsen: íme, a legjobb mémek

Szenzáció

Átírhatja a történelmet a 700 éves múmia halálos titka

Törőcsik Franciska

Törőcsik Franciska kitart amellett, hogy nem politikai, hanem szakmai elismerést kapott

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ide Jászai Mari-díjasokat támadta, kritizálta Molnár Áron, aki szerint a Hunyadi című történelmi sorozat szereplőit politikai alapon jelölték a díjra. A baloldali színész-influenszer azt nehezményezte, hogy Törőcsik Franciska és Ember Márk sem tagadta meg a díj átvételét, ezzel kiállt a Fidesz-rendszer mellett. Törőcsik Franciska az RTL új talkshow-jában fejtette ki álláspontját.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Törőcsik FranciskaMolnár Áron noÁrkritikaJászai Mari-díj

Molnár Áron nyakatekert érveléssel azzal támadta a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Jászai Mari-díjjal kitüntetett Törőcsik Franciskát, hogy minden közszereplőnek, így a színészeknek is kötelessége nyilvánosan véleményt formálni a politikai rendszerről.

Törőcsik Franciska
Törőcsik Franciskának meggyőződése, hogy a Jászai Mari-díj szakmai elismerés, nem politikai (Forrás: Facebook/Törőcsik Franciska)

Kutyakötelessége az embernek legalább egy mondatot írnia az embernek arról, hogy ez mennyiben politikai díj. Aki ezt a gesztust nem teszi meg, hanem a hallgatást választja, az ezt a rendszert támogatja”

– fogalmazott Molnár Áron. Törőcsik Franciska azonban Friderikusz Sándor RTL-en látható talkshow-jában kiállt amellett, hogy márciusban szakmai elismerést kapott, nem politikait.

A Fidesz-kormányok pénzén gazdagodott NoÁr most a jobboldaliakat támadja

Nagyon sokat dilemmáztam ezen, hogy átvegyem-e ezt a díjat, körbenéztem a szakmabeliek között és olyan emberek között, akikre én felnézek pályatársaim között” 

– mondta a színésznő, majd hozzátette: pályatársai is azt javasolta neki, hogy mindenképpen vegye át a díjat. 

A műsorvezető ehhez még hozzátette hogy Törőcsik Franciska a díjjal járó pénzjutalmat felajánlotta egy alapítványnak, amely hátrányos helyzetű gyerekek segítésével, tanításával foglalkozik.
 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!