Törőcsik Franciska kitart amellett, hogy nem politikai, hanem szakmai elismerést kapott

Molnár Áron nyakatekert érveléssel azzal támadta a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Jászai Mari-díjjal kitüntetett Törőcsik Franciskát, hogy minden közszereplőnek, így a színészeknek is kötelessége nyilvánosan véleményt formálni a politikai rendszerről.
Kutyakötelessége az embernek legalább egy mondatot írnia az embernek arról, hogy ez mennyiben politikai díj. Aki ezt a gesztust nem teszi meg, hanem a hallgatást választja, az ezt a rendszert támogatja”
– fogalmazott Molnár Áron. Törőcsik Franciska azonban Friderikusz Sándor RTL-en látható talkshow-jában kiállt amellett, hogy márciusban szakmai elismerést kapott, nem politikait.
Nagyon sokat dilemmáztam ezen, hogy átvegyem-e ezt a díjat, körbenéztem a szakmabeliek között és olyan emberek között, akikre én felnézek pályatársaim között”
– mondta a színésznő, majd hozzátette: pályatársai is azt javasolta neki, hogy mindenképpen vegye át a díjat.
A műsorvezető ehhez még hozzátette hogy Törőcsik Franciska a díjjal járó pénzjutalmat felajánlotta egy alapítványnak, amely hátrányos helyzetű gyerekek segítésével, tanításával foglalkozik.