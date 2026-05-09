Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Sztár

Váratlan fordulat Szabó Zsófi terhessége kapcsán – erre mi sem számítottunk

tisza párt

Törvényi szintre emeltek veszélyhelyzeti rendeleteket

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elfogadta az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt az Országgyűlés szombaton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tisza pártukrajnamelléthei - barna mártonjogszabály

A parlament 190 igen, hat nem szavazattal, házszabálytól eltérve hagyta jóvá a jogszabályt, amelyet Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője jegyez.

veszélyhelyzet Soldiers from the 13th Khartiia Operational Brigade of Ukraine's National Guard prepare a BTR-4E infantry fighting vehicle for combat use before the rotation of the brigade on April 16, 2026. Servicemen of the Khartiia Brigade are mastering new weapons and training for combat operations under the threat of Russian drones. (Photo by Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto) NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Viacheslav Madiievskyi / NurPhoto via AFP)
Május 13-án lejár az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt 2022. november elsejével kihirdetett veszélyhelyzet
Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto

A jogszabály elfogadására azért volt szükség, mert május 13-án lejár az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt 2022. november 1-vel kihirdetett veszélyhelyzet, amelynek meghosszabbítására az Országgyűlés azóta több alkalommal is felhatalmazta a kormányt, legutóbb tavaly ősszel.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!