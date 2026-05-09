Törvényi szintre emeltek veszélyhelyzeti rendeleteket

A parlament 190 igen, hat nem szavazattal, házszabálytól eltérve hagyta jóvá a jogszabályt, amelyet Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője jegyez.

Május 13-án lejár az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt 2022. november elsejével kihirdetett veszélyhelyzet

A jogszabály elfogadására azért volt szükség, mert május 13-án lejár az ukrajnai fegyveres konfliktus miatt 2022. november 1-vel kihirdetett veszélyhelyzet, amelynek meghosszabbítására az Országgyűlés azóta több alkalommal is felhatalmazta a kormányt, legutóbb tavaly ősszel.