Tseber Roland már jól járt a Tisza győzelmével

A Tisza győzelme után néhány nappal ukrán állami elismerést kapott Tseber Roland, az ukrán kémbotrány egyik kulcsszereplője. A Magyarországról kémkedés miatt kitiltott férfi díszoklevelet vehetett át, amit az Ukrán Elnöki Hivatal egyebek mellett azzal indokolt, hogy Tseber jelentősen hozzájárult Ukrajna nemzetközi pozícióinak erősítéséhez – írta a Magyar Nemzet szerdán.

Tseber Roland, az ukrán kém lehet a titkos kapocs a Tisza Párt és Zelenszkij között

A lap felhívja a figyelmet, hogy Tseber korábban igyekezett közel kerülni számos magyar baloldali politikushoz,

a legszorosabb kapcsolatot azonban a Tiszával sikerült kiépítenie: Magyar Péter számára kijevi utat szervezett, nyíltan kampányolt a párt mellett, és még egy Tisza sziget jellegű szervezet is fűződik a nevéhez Kárpátalján.

Tseber a Facebook-oldalán a minap osztotta meg az április 16-án kelt, a nevére kiállított díszoklevelet, amelyen Kirilo Budanovnak, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetőjének az aláírása szerepel.

Tseber Roland egykori hírszerző főnökétől kapott most kitüntetést

Az indoklás szerint az elismerést Tseber az Ukrajna nemzetközi pozícióinak erősítéséhez való jelentős hozzájárulásáért, kezdeményezőkészségéért, valamint magas szintű szakmai tevékenységéért és lelkiismeretes munkájáért kapta.

A lap hozzáteszi: