Új kabinetfőnököt jelentett be Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke egy bejegyzésben bemutatta leendő miniszterelnöki kabinetfőnökét, Sümeghy Claudiát, aki a poszt szerint nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, filmproducer, valamint egy gyermek édesanyja.

Fotó: Havran Zoltán

A közlés alapján Sümeghy Claudia felsőfokon beszél angolul és olaszul, jelenleg pedig az Oxfordi Egyetem egyik executive leadership programjában vesz részt. A politikus szerint korábban közel egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, ahol egy 200 fős értékesítési csapat élén Európa egyik legjobb területi vezetőjeként hivatkozott rá. Emellett egyetemista kora óta vállalkozóként és ügyvezetőként is tevékenykedik.

A bejegyzés kitér arra is, hogy 2016 óta férjével közösen egy filmgyártással és -forgalmazással foglalkozó céget működtet, amelyben produceri és kommunikációs feladatokat lát el. A politikus szerint Sümeghy Claudia a Magyar Péterről szóló A Tavaszi szél – az ébredés című dokumentum-propagandafilm egyik alkotójaként másfél éve követi, és így jól ismeri a kormányfő munkáját, és a TISZA közösségét.

A bejegyzés végén a pártelnök köszönetet mondott a korábbi kabinetfőnöknek, Velkey Györgynek, aki 2025 szeptemberétől mostanáig látta el a kabinetfőnöki feladatokat, most pedig a Külügyminisztérium államtitkáraként folytatja munkáját.