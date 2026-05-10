Új minisztériumok, veszélyhelyzet − ezek az új Országgyűlés által hozott első rendelkezések

Új minisztériumok jöttek létre (12 helyett 16 lesz), és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről születtek döntések az új Országgyűlés égisze alatt.

A rendelkezések már meg is jelentek a Magyar Közlönyben − vette észre a Magyar Nemzet. A minisztériumok pedig:

Az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium a Belügyminisztériumból történő kiválással új tárcaként jött létre.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium az Energiaügyi Minisztériumból vált ki.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Kulturális és Innovációs Minisztériumból történő kiválással jön létre.

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnik, továbbá a Miniszterelnöki Kabinetiroda is a Miniszterelnökség alá fog tartozni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.

Az Agrárminisztérium Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium elnevezéssel működik tovább.

Az Energiaügyi Minisztérium is új nevet kapott, mostantól Gazdasági és Energetikai Minisztériumként folytatja a tevékenységét.

Szintén új névvel jelenik meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, amely korábban Építési és Közlekedési Minisztériumként működött.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a továbbiakban Külügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.

Szintén új elnevezéssel folytatódik a munka a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, mostantól Tudományos és Technológiai Minisztérium elnevezéssel működik tovább.

A felsoroltakon túl az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium változatlan névvel folytatja munkáját.

Új rendelkezés született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről. Ismert, 2022. november 1. napjával a most leköszönő Orbán-kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében. A jogszabály többek között rögzíti az üzemanyag-ellátással, illetve egyes mezőgazdasági termékek behozatalával, valamint a fogyasztói hitelekkel kapcsolatos átmeneti szabályokat. A törvény május 14-én lép hatályba.