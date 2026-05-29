Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Újabb vita Brüsszel és Budapest között az uniós forrásokról – politikai megállapodás is születhet a háttérben

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter ma egyeztet az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyen-nel az uniós forrásokról, miközben a kormányzati oldal szerint továbbra is politikai feltételek mentén zajlik a források elosztása. Bóka János szerint Magyarország jelenleg is csak részleges hozzáféréssel rendelkezik a kohéziós pénzekhez, és teljes transzparenciát várnak minden lehetséges megállapodásról.
Magyar Péter ma találkozik az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyen-nel, ahol kiemelt téma lesz az uniós források sorsa is. A megbeszélés kapcsán már most felmerült, hogy akár részleges politikai megállapodás is születhet, amely új irányt adhat a Magyarországnak járó források körüli vitáknak.

Magyar Péter (Fotó: AFP), Tisza Párt
Bóka János arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország jelenleg is hozzáfér az uniós mezőgazdasági támogatásokhoz, valamint a kohéziós források több mint feléhez, annak ellenére, hogy a politikai viták folyamatosan zajlanak Brüsszellel.

A politikus szerint az uniós források eredetileg a magyar embereknek járnak,

 ugyanakkor azok elosztása az utóbbi években politikai feltételekhez és nyomásgyakorláshoz kötődött. A vita középpontjában továbbra is az uniós intézmények által támasztott feltételrendszer és annak teljesítése áll.

A politikus értékelése szerint a „szupermérföldkövek” teljesítésében Magyarország jelentős előrelépést tett, ugyanakkor a még visszatartott források továbbra sem váltak hozzáférhetővé, ami újabb politikai feszültségeket eredményezett Brüsszel és Budapest között.

Bóka János hangsúlyozta: 

a Tisza Párt hatalomra kerülésével sem változott alapvetően az uniós intézmények hozzáállása, miközben szerinte Brüsszel továbbra is politikai eszközként használja a forrásokat.

A volt miniszter szerint különösen fontos lenne a teljes átláthatóság minden, az uniós pénzekről szóló megállapodás kapcsán, hiszen – mint fogalmaztak – a forrásoknak politikai ára is van, amelyet a magyar embereknek joguk van megismerni.

 

