Szijjártó Péter: Ezt ígértük

Szijjártó Péter ezúttal a foci kapcsán teljesítette ígéretét.
Nagy bejelentést tett a Honvéd kapcsán a közösségi média oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A politikus egy hosszú felsorolást tett közzé melyben az elért eredményeket, betartott ígéreteket sorolta fel.
A tárcavezető leszögezte,
- A Bozsik Aréna a Honvéd tulajdonába kerül.
- Az Akadémia a Honvéd tulajdonába kerül.
- Saját beruházás keretében megkezdjük az Akadémia fejlesztését.
- Újra lesz mezszponzorunk.
- Nemzetközi és határon túli együttműködési programokat indítunk .
- Visszajutunk az NB I-be.
