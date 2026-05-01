Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

tisza párt

Magyar Péter sógora és a Meta védője lesz a Tisza Párt igazságügyi minisztere

Csütörtökön jelentette be Magyar Péter, hogy igazságügyi minisztere a sógora, Mellétheti-Barna Márton lesz, aki korábban a Tisza jogásza volt. Most azonban kiderült, a Tisza Párt mellett a Meta képviseletét is ellátta a szóban forgó jogász.
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A Tisza-kormány igazságügyi miniszteri jelöltje nemcsak Magyar Péter sógora, ami önmagában elég abszurd, hanem annak az ügyvédi irodának az ügyvédje is volt, amelyik a Metát, a Facebookot is működtető óriási techcéget képviselte abban a perben, amit Toroczkai László indított a Meta által működtetett cenzúra miatt” – mondta el a Facebookon közzétett videójában Szűcs Gábor, a Fidesz leendő országgyűlési képviselője. 

Szűcs Gábor, az Országgyúlésben a Fidesz újragondolt frakciójában folytatja munkáját a jobboldali közösségért
Szűcs Gábor, az Országgyűlésben a Fidesz újragondolt frakciójában folytatja munkáját a jobboldali közösségért
Fotó: Facebook/Szűcs Gábor

Kiemelte, 

ez azt jelenti, hogy az új kormánynak lesz egy része, aki a bosszúért felel majd. Ez lesz ugye Ruff Bálint, aki meg is mondta, hogy itt sokkal durvább elszámoltatásra lesz szükség, meg revansra, mint ami '89-ben, illetve '90-ben a rendszerváltás után volt, ott van Vitézy Dávid, Ruszin-Szendi Romulusz, akik ugye szintén sértett emberek, és lesz egy másik fele, aki pedig a globális techcégek kiszolgálásáért lesz felelős.

 

