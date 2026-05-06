Hatalmas fordulat az ukrán aranykonvoj ügyében – Zelenszkij bejelentést tett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a jelentős értékű pénz- és aranyszállítmányt, amelyet még 2026 márciusában foglaltak le a magyar hatóságok az aranykonvojból.

Volodimir Zelenszkij személyesen jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta az ukrán Oscsadbank lefoglalt pénzét és aranykészletét Fotó: Tv2 Tények

Nem tudni, hogy a pénzmosás gyanújával indított eljárás folytatódik-e egyáltalán az ukrán aranykonvoj ügyében

Az ukrán államfő szerint a lépés fontos mérföldkő a két ország kapcsolatában.

Fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban: ma visszakerültek az Oscsadbank pénzeszközei és értéktárgyai”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a teljes lefoglalt vagyon immár ismét ukrán területen van. Zelenszkij köszönetet mondott a magyar félnek a „konstruktív hozzáállásért” és a „civilizált lépésért”.

Mint ismeretes az ukrán aranykonvoj ügye még az Orbán Viktor vezette kormány idején kezdődött. 2026. március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ két páncélozott járművet állított meg Magyarország területén. A konvojban mintegy 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt. A járművekben hét ukrán állampolgár utazott, köztük egy korábbi titkosszolgálati tábornok. Őket kihallgatásukat követően kiutasították az országból, az ügyben pedig pénzmosás gyanújával indult nyomozás.

Zelenszkij szerint a lefoglalás jogellenes volt, ugyanakkor kiemelte, hogy az érintett személyeket már korábban sikerült visszajuttatni Ukrajnába, most pedig az anyagi javak is visszakerültek.