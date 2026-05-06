Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hamarosan lángokba borulhat egész Moszkva – itt van Zelenszkij véres terve

Fontos

Itt a háborús fordulat: órákon belül békét köthetnek a felek – erre várt az egész világ

Zelenszkij

Hatalmas fordulat az ukrán aranykonvoj ügyében – Zelenszkij bejelentést tett

31 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Volodimir Zelenszkij személyesen jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta az ukrán Oscsadbank lefoglalt pénzét és aranykészletét. Az ukrán aranykonvoj több tízmillió dollárt és eurót, valamint aranyat tartalmazó szállítmányát még márciusban állították meg magyar hatóságok. A pénzmosás gyanújával indított eljárás állásáról nincs hivatalos közlés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zelenszkijvisszaadukrán aranykonvoj

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a jelentős értékű pénz- és aranyszállítmányt, amelyet még 2026 márciusában foglaltak le a magyar hatóságok az aranykonvojból.

Nem tudni, hogy a pénzmosás gyanújával indított eljárás folytatódik-e egyáltalán az ukrán aranykonvoj ügyében
Volodimir Zelenszkij személyesen jelentette be, hogy Magyarország visszaszolgáltatta az ukrán Oscsadbank lefoglalt pénzét és aranykészletét Fotó: Tv2 Tények

Nem tudni, hogy a pénzmosás gyanújával indított eljárás folytatódik-e egyáltalán az ukrán aranykonvoj ügyében 

Az ukrán államfő szerint a lépés fontos mérföldkő a két ország kapcsolatában.

Fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban: ma visszakerültek az Oscsadbank pénzeszközei és értéktárgyai”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy a teljes lefoglalt vagyon immár ismét ukrán területen van. Zelenszkij köszönetet mondott a magyar félnek a „konstruktív hozzáállásért” és a „civilizált lépésért”.

Mint ismeretes az ukrán aranykonvoj ügye még az Orbán Viktor vezette kormány idején kezdődött. 2026. március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ két páncélozott járművet állított meg Magyarország területén. A konvojban mintegy 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt. A járművekben hét ukrán állampolgár utazott, köztük egy korábbi titkosszolgálati tábornok. Őket kihallgatásukat követően kiutasították az országból, az ügyben pedig pénzmosás gyanújával indult nyomozás.

Zelenszkij szerint a lefoglalás jogellenes volt, ugyanakkor kiemelte, hogy az érintett személyeket már korábban sikerült visszajuttatni Ukrajnába, most pedig az anyagi javak is visszakerültek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!