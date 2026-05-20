ukrán gabona

KDNP: Magyar Péter megtehette volna, de elmulasztotta az ukrán importtilalom meghosszabbítását

Magyar Péter és kormánya nem hosszabbította meg az ukrán gabonaimportra vonatkozó, május 13-án lejárt tilalmat. Így újra szabadon áramolhat a szennyezett ukrán gabona Európába és Magyarországra.
Magyar Péter vezette kormány megtehette volna, de elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának meghosszabbítását, amely így most szabadon áramolhat hazánkba – olvasható a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) közösségi oldalán.

A KDNP nevében kiadott nyilatkozat szerint a Tisza-kormány elmulasztotta meghosszabítani az ukrán gabona és más mezőgazdasági termékek behozatalatált tiltó jogszabály hatályát, így akadálytalanul áramlik be Magyarországra a rossz minőségű, szennyezett és olcsó áruk tömege (forrás: Facebook/KDNP)

Ukrán gabona és egyébb mezőgazdasági termékek lephetik el Magyarországot

A veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette az ukrán agrártermékek magyarországi behozatalát tiltó rendelet, és az új Országgyűlés ezt nem emelte törvényi szintre. Így jelenleg az ukrán búza, baromfi, tojás, hús és más mezőgazdasági termékek importja nem tiltott, csupán előzetes bejelentéshez kötött – ismertette a párt a kialakult tarthatatlan helyzetet.

Facebook-kormányzás helyett végre érdemi cselekvést várunk!"

– adtak hangot elégedetlenségüknek a kereszténydemokrata politikusok.

 

