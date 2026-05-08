A Magyarország által Oroszországnak állítólagosan kiszivárogtatott uniós információk európai bizottsági vizsgálata mindeddig nem azonosított súlyos biztonsági réseket – jelentette ki Ujvári Balázs, az Európai Bizottság illetékes szóvivője Brüsszelben pénteken.

Uniós szóvivő cáfolt rá Magyar Péterre: Mégsem történt szivárogtatás

A brüsszeli testület szokásos napi sajtótájékoztatóján az uniós szóvivő kérdésre válaszolva közölte: az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és ennek alapján a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a médiában megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítható súlyos biztonsági rés.

A vizsgálat során gyűjtött információk és az Európai Bizottságon belül rendelkezésünkre álló eszközök alapján nem azonosítható súlyos biztonsági rés, másrészt nem lehet semmilyen egyéni felelősséget vagy érintettséget megállapítani

– tette hozzá az uniós szóvivő.

Magyar Péter korábban többször hangoztatta a kampányidőszakban, hogy Szijjártó Péter, Oroszország külügyminiszterének, Szergej Lavrovnak szivárogtat információkat az EU-s Külügyi Tanácsülésekről. Erre cáfolt rá most ez a vizsgálat.

„Kiderült Szergej Lavrov táskahordjáról, Szijjártó Péterről, hogy nem a magyar érdeket és nem az európai érdeket képviseli, hanem forródróton tájékoztatja az orosz vezetést, bizalmas információkat ad át. Ezt a magyar Büntető Törvénykönyv úgy fogalmazza meg, hogy hazaárulás. És egyébként életfogytiglanig tartó szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Csak úgy mondom, a miheztartás végett” – mondta Magyar Péter, országjárásának békési állomásán.