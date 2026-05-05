Ursula von der Leyen nyíltan színt vallott: utálta az Orbán Viktor vezette Magyarországot

Ursula von der Leyen alig fejezte be az ünneplést, máris követelte, hogy az Európai Unió vezesse be a minősített többségi szavazást a külpolitikában – vagyis szüntesse meg a tagállamok vétójogát – írja keddi véleménycikkben az Index, amely többek között az Európai Unió vezető politikusainak a magyar belpolitikára gyakorolt befolyásolását taglalja. A nyomásnak ezzel nem lett vége; a Financial Times szerint Brüsszel már össze is állított egy 27 pontos „felvételi vizsgát”, amelynek teljesítése esetén feloldhatják a Magyarországnak szánt, de befagyasztott 35 milliárd eurót. A főbb követelések között szerepel az Ukrajnának szánt pénzügyi csomag jóváhagyása, az Oroszország elleni újabb szankciók támogatása, a migrációs jogszabályok átírása, valamint az elmúlt 16 év minden fontosabb magyar kulturális és szociálpolitikai intézkedésének visszavonása. Egyszerűbben fogalmazva:

adjátok fel a saját országotokat, akkor talán adunk pénzt.”

Ursula von der Leyen régóta nem rejti véka alá Orbán Viktor iránti ellenszenvét (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Kit képvisel valójában Ursula von der Leyen?

A cikk szerzője megjegyzi, hogy az Európai Bizottság elnöke nem a néptől kapta a mandátumát. A Bizottság elnökét a Európai Tanács jelöli, az Európai Parlament pedig jóváhagyja. Alice Weidel, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke a lényegre tapintott:

Orbánt le lehet szavazni. Von der Leyent nem.”

Ez a mondat arra utal, hogy a magyarok legalább négyévente elszámoltathatják a vezetőiket. Von der Leyent viszont senki nem tudja leváltani, csak akkor, ha az Európai Parlament nagy centrista frakciói (EPP, S&D, Renew, Zöldek) egyszer úgy döntenek, hogy elegük van belőle. Eddig nem döntöttek így.

Pedig a nevéhez fűződő Pfizergate már legendás: 2025 májusában az EU Bírósága kimondta, hogy a Bizottság „nem tudott hitelt érdemlő magyarázatot adni”, miért tűntek el Von der Leyen és a Pfizer-vezér sms-ei, amelyekben a 35 milliárd eurós vakcinaüzletről egyeztettek.

Az egyetlen eszköz a bizalmatlansági indítvány

Az Index cikkében emlékeztet: az egyetlen legális parlamenti eszköz a bizalmatlansági indítvány lenne; az EUMSZ 234. cikke alapján ugyanis az Európai Parlament bizalmatlansági indítványt nyújthat be a Bizottság ellen. Ehhez azonban kétharmados többség kell a szavazáson jelenlévők részéről, továbbá az összes képviselő abszolút többsége.

Von der Leyen 2025-ben és 2026 elején már négy ilyen szavazást túlélt, de a fent említett centrista képviselők mindig kiálltak mellette

– emlékeztet a szerző.