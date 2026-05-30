Botrány: magyar zászlót gyújtottak fel és gyaláztak meg a Vajdaságban

Felgyújtottak egy magyar zászlót Szabadka központjában pénteken – hívta fel a figyelmet a Szabad Magyar Szó. A vajdasági hírportál azt írta, az Ivan Sarić Műszaki Iskola bolondballagásán történt az incidens: az egyik magyar osztály végzőse egy magyar zászlót is vitt magával a sétára, ami olyannyira szúrta másik két szerb ajkú végzős diák szemét, hogy a Korzón felgyújtották azt.
Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára
– mesélte a neve elhallgatását kérő fiú.
Hozzátette, a zászló maradványait egy másik osztály diákjai megtalálták, és tovább lengették, a felháborodott szerb nemzetiségű diákok visszatértekor pedig már a tanárok is közbeléptek. A fiú arról is beszámolt, hogy korábban nem történt nemzeti alapú összetűzés az iskolában, nem tapasztalt hátrányt amiatt, mert magyar nemzetiségű, ezért döbbentette meg őt is és társait is az eset.
Az iskola feljelentést tett a két szerb diák ellen, a megégetett zászlót pedig bizonyítékként átadták a rendőrségnek. A feltételezett elkövetőket előállították, felvették vallomásukat, a rendőrség vizsgálja az ügyet. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.
A vajdasági magyar szervezetek felháborodtak a zászlóégetésen
Az incidenst a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Pásztor Bálint sem hagyta szó nélkül, közösségi oldalán reagált a történtekre. Bejegyzésében hangsúlyozta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a provokáció ellenére méltósággal, felelősségteljesen viselkedtek, és a történtek után nem hagyták a földön a meggyalázott zászlót.
Elismerés illeti az iskola vezetőségét is, amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak. Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb–magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján. Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket
– fogalmazott.
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) közleményt adott ki, amelyben mély felháborodásának adott hangot. Leszögezték, a nemzeti szimbólumok használata alapvető jog, egyben a békés együttélés alapja. „Nem tűrhetjük, hogy gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön” – írták.
A nemzeti jelképek meggyalázása nem tréfa
Szintén közleményben reagált a Vajdasági Magyar Újrakezdés (VMÚ) nevű tömörülés is, leszögezve, hogy a gyűlöletnek nincs helye a társadalomban, a zászlóégetés pedig közösség elleni támadásnak minősül.
A nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak: olyan cselekedet, amely sérti egy közösség méltóságát, és alkalmas arra, hogy feszültséget keltsen a különböző nemzetiségek között
– hangsúlyozták, hozzátéve: Szabadka mindig is a nemzetek, kultúrák és vallások békés együttélésének városa volt. Véleményük szerint most közös felelősség megőrizni ezt az örökséget, és egyértelművé tenni, hogy a feszültségkeltésnek nincs helye a városban.