Botrány: magyar zászlót gyújtottak fel és gyaláztak meg a Vajdaságban

Felgyújtottak egy magyar zászlót Szabadka központjában pénteken – hívta fel a figyelmet a Szabad Magyar Szó. A vajdasági hírportál azt írta, az Ivan Sarić Műszaki Iskola bolondballagásán történt az incidens: az egyik magyar osztály végzőse egy magyar zászlót is vitt magával a sétára, ami olyannyira szúrta másik két szerb ajkú végzős diák szemét, hogy a Korzón felgyújtották azt.

Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd a Korzón fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára

– mesélte a neve elhallgatását kérő fiú.

Hozzátette, a zászló maradványait egy másik osztály diákjai megtalálták, és tovább lengették, a felháborodott szerb nemzetiségű diákok visszatértekor pedig már a tanárok is közbeléptek. A fiú arról is beszámolt, hogy korábban nem történt nemzeti alapú összetűzés az iskolában, nem tapasztalt hátrányt amiatt, mert magyar nemzetiségű, ezért döbbentette meg őt is és társait is az eset.

Az iskola feljelentést tett a két szerb diák ellen, a megégetett zászlót pedig bizonyítékként átadták a rendőrségnek. A feltételezett elkövetőket előállították, felvették vallomásukat, a rendőrség vizsgálja az ügyet. Míg az 1990-es években gyakoriak voltak a nemzeti alapú incidensek, az utóbbi időben kevés ilyenre volt példa a Vajdaságban.

A vajdasági magyar szervezetek felháborodtak a zászlóégetésen

Az incidenst a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Pásztor Bálint sem hagyta szó nélkül, közösségi oldalán reagált a történtekre. Bejegyzésében hangsúlyozta: büszke arra a magyar fiatalemberre, aki nyíltan vállalta nemzeti identitását, és azokra a magyar diákokra is, akik a provokáció ellenére méltósággal, felelősségteljesen viselkedtek, és a történtek után nem hagyták a földön a meggyalázott zászlót.

Elismerés illeti az iskola vezetőségét is, amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak. Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb–magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján. Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket

– fogalmazott.