A Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda vezetői szerint eredményesen, a jogszabályoknak megfelelően zajlott le a 2026-os országgyűlési választás. Az Országgyűlésnek benyújtott beszámolóban az NVI elnöke jelezte: a népességváltozás miatt négy egyéni választókerület beosztását legkésőbb 2028 végéig módosítani kell – írta a Magyar Nemzet csütörtökön.

A választások lebonyolítása zökkenőmentes volt

Nagy Attila, az NVI elnöke szintén a parlamenti honlapon közzétett beszámolójában közölte,

a választásokat fennakadások, hosszú sorban állások nélkül, folyamatos internetes tájékoztatás mellett, az alaptörvénynek és a jogszabályoknak megfelelően bonyolították le.

A választást az NVI Magyarország 3177 településén 10 047 szavazókörben, valamint 149 külképviseleten szervezte meg.

Az NVI elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a 2022 óta bekövetkezett népességmozgás miatt a választópolgárok száma négy egyéni választókerületben – Somogy vármegye 2. számú (Barcs) és Tolna vármegye mind a három (Szekszárd, Dombóvár, Paks) egyéni választókerületében – tért el több mint 20 százalékkal az országos átlagtól, ezért

legkésőbb 2028 végéig a választókerületi beosztás módosítása szükséges.

– idézte a lap a választási beszámolót.