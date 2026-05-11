Tarr Zoltán a hétfői bizottsági meghallgatásán több jelentős változtatást is bejelentett. A politikus szerint módosítani kell a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részeit, emellett a Tisza-kormány felülvizsgálja a Bethlen Gábor Alap elmúlt öt évének működését is.
Tarr: A választási törvény módosításának célja az autonómia visszaállítása
A miniszterjelölt arról beszélt, hogy a Tisza-kormány a nemzetiségi önkormányzatokkal és a szakbizottsággal együttműködve alakítaná át a rendszert.
Mint fogalmazott, olyan szabályozást szeretnének, amely „valóban megfelel a magyarországi nemzetiségek helyzetének, és ne tehesse kívülről érkező politikai befolyás áldozatává a nemzetiségi képviseletet”.
Tarr Zoltán hangsúlyozta: céljuk az autonómia visszaállítása, valamint a nemzetiségi oktatás támogatása és finanszírozása. Azt mondta, a Tisza-kormány a magyarországi nemzetiségekre nem problémaként, hanem az ország sokszínűségének fontos részeként tekint. Éles kritikát fogalmazott meg a Fidesz-KDNP kormánnyal szemben:
Elmondása szerint minden nemzetiséget, de különösen az ukrán nemzetiséget nagyon súlyosan érintette, hogy az előző kormány gyakorlatilag programjává tette a xenofóbiát.
Vizsgálat indul a Bethlen Gábor Alapnál
A meghallgatáson arról is beszélt, hogy a kormány öt évre visszamenőleg átvilágítja a Bethlen Gábor Alap működését, különösen a támogatások odaítélésének és felhasználásának jogszerűségét:
Meg fogják keresni azokat, akik egyes ügyekben felelősek, és megfelelő jogi eljárásokat indítanak.”
Hozzátette ugyanakkor, hogy az ellenőrzések nem veszélyeztethetik azoknak a közösségeknek és szervezeteknek a működését, amelyek valóban jogos támogatásban részesültek. Tarr Zoltán meghallgatását végül a bizottság egyhangúlag támogatta: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolták miniszteri kinevezését.