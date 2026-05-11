Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy osztrák lap sem hagyta szó nélkül Magyar Péter botrányos kijelentését

Olvasta?

Hoppá! Ennyit kérnek egy kakaós palacsintáért – a 2026-os árak sokakat meglephetnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
A választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részének módosítását és a nemzetiségi önkormányzati rendszer átalakítását is kilátásba helyezte Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosa a hétfői meghallgatásán. A Tisza-kormány leendő tárcavezetője közben élesen bírálta a Fidesz-KDNP politikáját, és vizsgálatot ígért a Bethlen Gábor Alap támogatásai ügyében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
választási törvénymódosításnemzetiségTarr ZoltánBethlen Gábor Alapbizottsági meghallgatás

Tarr Zoltán a hétfői bizottsági meghallgatásán több jelentős változtatást is bejelentett. A politikus szerint módosítani kell a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részeit, emellett a Tisza-kormány felülvizsgálja a Bethlen Gábor Alap elmúlt öt évének működését is.

választási törvény
Tarr Zoltán szerint módosítani kell a választási törvény nemzetiségekre vonatkozó részeit (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Tarr: A választási törvény módosításának célja az autonómia visszaállítása

A miniszterjelölt arról beszélt, hogy a Tisza-kormány a nemzetiségi önkormányzatokkal és a szakbizottsággal együttműködve alakítaná át a rendszert. 

Mint fogalmazott, olyan szabályozást szeretnének, amely „valóban megfelel a magyarországi nemzetiségek helyzetének, és ne tehesse kívülről érkező politikai befolyás áldozatává a nemzetiségi képviseletet”. 

Tarr Zoltán hangsúlyozta: céljuk az autonómia visszaállítása, valamint a nemzetiségi oktatás támogatása és finanszírozása. Azt mondta, a Tisza-kormány a magyarországi nemzetiségekre nem problémaként, hanem az ország sokszínűségének fontos részeként tekint. Éles kritikát fogalmazott meg a Fidesz-KDNP kormánnyal szemben: 

Elmondása szerint minden nemzetiséget, de különösen az ukrán nemzetiséget nagyon súlyosan érintette, hogy az előző kormány gyakorlatilag programjává tette a xenofóbiát.

Kocsis Máté élesen bírálta a Tisza-féle „demokráciát”

Vizsgálat indul a Bethlen Gábor Alapnál

A meghallgatáson arról is beszélt, hogy a kormány öt évre visszamenőleg átvilágítja a Bethlen Gábor Alap működését, különösen a támogatások odaítélésének és felhasználásának jogszerűségét: 

Meg fogják keresni azokat, akik egyes ügyekben felelősek, és megfelelő jogi eljárásokat indítanak.”

Hozzátette ugyanakkor, hogy az ellenőrzések nem veszélyeztethetik azoknak a közösségeknek és szervezeteknek a működését, amelyek valóban jogos támogatásban részesültek. Tarr Zoltán meghallgatását végül a bizottság egyhangúlag támogatta: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolták miniszteri kinevezését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!