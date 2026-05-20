Varga Judit

Magyar Péter váratlan beismerést tett a kegyelmi ügyről - ezt el kell olvasni

Magyar Péter korábban rendszeresen arról beszélt, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének. Tegnapi sajtótájékoztatóján azonban már ennek ellenkezőjét állította. Magyarország miniszterelnöke a bizonyítékok ismertetése közben arról beszélt, hogy Varga Judit kormánytagként valójában nem támogatta K. Endre kegyelmét. Eddigi kommunikációjával tehát súlyos, nehezen értelmezhető és minden alapot nélkülöző társadalmi nyomásnak tette ki volt feleségét.
A kegyelmi ügy dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – erről beszélt tegnap délelőtti sajtótájkoztatóján Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke.

Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)
Magyar Péter bár korábban mást kommunikált, most beismerte: Varga Judit nem tehet a kegyelmi ügyről

Az ügy bő két évvel ezelőtt robbant ki, miután 2024. február 2-án kiderült, hogy Novák Katalin akkori államfő elnöki kegyelmet adott K. Endrének. Az ügynek azért is van politikai jelentősége, mert a botrány kirobbanása után kezdődött Magyar Péter politikai pályafutása, és ez volt a kiindulópontja annak a folyamatnak, amely végén a Fidesz vereséget szenvedett az áprilisi országgyűlési választáson.


A kegyelmi ügy iratai

Magyar Péter a dokumentumokat kivetítőn mutatta be a nyilvánosságnak.

  • Az első irat az Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi Főosztályának 2023. április 14-i felterjesztése, amelyben K. Endre ügyében nem javasolták a kegyelmi kérvény teljesítését. A felterjesztés alapján K. Endre azt kérte, hogy a köztársasági elnök kegyelemből mentesítse a kiszabott szabadságvesztés, a foglalkozástól eltiltás, a közügyektől eltiltás, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Az indoklás szerint K. Endre ebben az időben reintegrációs őrizetben töltötte a büntetését, és a foglalkozástól eltiltás hatálya alá nem tartozó munkát vállalhatott.  „A terhelt számára a büntetés a jellegén túlmutató hátrányt nem jelent. A fentiekre figyelemmel a kegyelmi kérelem teljesítését nem javaslom.”
  • A második dokumentumban Répássy Róbert akkori igazságügyi államtitkár és miniszterhelyettes 2023. április 17-i felterjesztése szerepel. Ebből az derül ki, hogy 49 terheltet érintően 51 kegyelmi ügyet egy csomagban kezeltek. Három terheltnél javasoltak kegyelmet, és az látszik, hogy K. Endre monogramja nem volt közöttük.
  • A harmadik közzétett dokumentum Varga Judit akkori igazságügyi miniszter 2023. április 18-i levele Novák Katalin akkori köztársasági elnöknek címezve, amely tartalmilag megegyezett az Igazságügyi Minisztérium akkori főosztályvezetőjének és államtitkárának javaslatával: három esetben a kegyelem gyakorlására tett javaslatot, K. Endre nincs köztük. 
  • A negyedik dokumentum Novák Katalin 2023. április 27-i köztársasági elnöki határozata, amelyben az igazságügyi miniszter felterjesztését megváltoztatva kegyelmet adott K. Endrének.

 

Magyar Péter önellentmondása Varga Judittal kapcsolatban

A döntést még aznap, azaz április 27-én ellenjegyezte Varga Judit igazságügyi miniszter. Magyar Péter a sajtótájékoztatón szokatlannak nevezte ezt a gyors eljárást. Szerinte soha nem történt korábban olyan, hogy az igazságügyi miniszter egy napon belül aláírta volna a köztársasági elnök kegyelmi döntését. Ő úgy tudja, hogy normál ügymenetben több hét vagy akár hónap is lehet, mire a köztársasági elnök asztaláról az igazságügyi miniszter asztalára kerül a dokumentum. 

Ez önmagában egy nagyon furcsa dolog

– fogalmazott. Magyar Péter a sajtótájékoztatójával tehát gyakorlatilag öngólt rúgott. Korábban ugyanis számtalan alkalommal beszélt arról, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének. Ennek most épp az ellenkezőjéről kommunikált.

Érdemes megjegyezni, hogy Varga Judit akkori, lemondásról szóló Facebook-posztja alatt sokan nekiestek a korábbi igazságügyi miniszternek. 

Voltak akik utólag, éppen Magyar Péter szavaira alapozva tették ezt.

Nőként szégyenlem magam helyetted. Eladtad a lelked egy csapat bűnözőnek. De egyszer majd a gyermekeidnek is el kell számolnod. Vigyázz, mit teszel az apjuk ellen, ők nem lesznek érte hálásak

– írta valaki. Magyar Péter eddigi kommunikációjával tehát súlyos, nehezen értelmezhető és minden alapot nélkülöző társadalmi nyomásnak tette ki volt feleségét.

 

