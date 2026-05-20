Magyar Péter váratlan beismerést tett a kegyelmi ügyről - ezt el kell olvasni

A kegyelmi ügy dokumentumaiból kiderül, hogy Varga Judit nem támogatta K. Endre kegyelmét – erről beszélt tegnap délelőtti sajtótájkoztatóján Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke.

Magyar Péter bár korábban mást kommunikált, most beismerte: Varga Judit nem tehet a kegyelmi ügyről Fotó: Ladóczki Balázs

Az ügy bő két évvel ezelőtt robbant ki, miután 2024. február 2-án kiderült, hogy Novák Katalin akkori államfő elnöki kegyelmet adott K. Endrének. Az ügynek azért is van politikai jelentősége, mert a botrány kirobbanása után kezdődött Magyar Péter politikai pályafutása, és ez volt a kiindulópontja annak a folyamatnak, amely végén a Fidesz vereséget szenvedett az áprilisi országgyűlési választáson.



A kegyelmi ügy iratai

Magyar Péter a dokumentumokat kivetítőn mutatta be a nyilvánosságnak.

Az első irat az Igazságügyi Minisztérium Kegyelmi Főosztályának 2023. április 14-i felterjesztése, amelyben K. Endre ügyében nem javasolták a kegyelmi kérvény teljesítését. A felterjesztés alapján K. Endre azt kérte, hogy a köztársasági elnök kegyelemből mentesítse a kiszabott szabadságvesztés, a foglalkozástól eltiltás, a közügyektől eltiltás, valamint a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Az indoklás szerint K. Endre ebben az időben reintegrációs őrizetben töltötte a büntetését, és a foglalkozástól eltiltás hatálya alá nem tartozó munkát vállalhatott. „A terhelt számára a büntetés a jellegén túlmutató hátrányt nem jelent. A fentiekre figyelemmel a kegyelmi kérelem teljesítését nem javaslom.”

A második dokumentumban Répássy Róbert akkori igazságügyi államtitkár és miniszterhelyettes 2023. április 17-i felterjesztése szerepel. Ebből az derül ki, hogy 49 terheltet érintően 51 kegyelmi ügyet egy csomagban kezeltek. Három terheltnél javasoltak kegyelmet, és az látszik, hogy K. Endre monogramja nem volt közöttük.

A harmadik közzétett dokumentum Varga Judit akkori igazságügyi miniszter 2023. április 18-i levele Novák Katalin akkori köztársasági elnöknek címezve, amely tartalmilag megegyezett az Igazságügyi Minisztérium akkori főosztályvezetőjének és államtitkárának javaslatával: három esetben a kegyelem gyakorlására tett javaslatot, K. Endre nincs köztük.

A negyedik dokumentum Novák Katalin 2023. április 27-i köztársasági elnöki határozata, amelyben az igazságügyi miniszter felterjesztését megváltoztatva kegyelmet adott K. Endrének.

Magyar Péter önellentmondása Varga Judittal kapcsolatban

A döntést még aznap, azaz április 27-én ellenjegyezte Varga Judit igazságügyi miniszter. Magyar Péter a sajtótájékoztatón szokatlannak nevezte ezt a gyors eljárást. Szerinte soha nem történt korábban olyan, hogy az igazságügyi miniszter egy napon belül aláírta volna a köztársasági elnök kegyelmi döntését. Ő úgy tudja, hogy normál ügymenetben több hét vagy akár hónap is lehet, mire a köztársasági elnök asztaláról az igazságügyi miniszter asztalára kerül a dokumentum.

Ez önmagában egy nagyon furcsa dolog

– fogalmazott. Magyar Péter a sajtótájékoztatójával tehát gyakorlatilag öngólt rúgott. Korábban ugyanis számtalan alkalommal beszélt arról, hogy a köztársasági elnök a kormány tudtával és jóváhagyásával adott kegyelmet K. Endrének. Ennek most épp az ellenkezőjéről kommunikált.