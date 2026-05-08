Varga Judit új szerepben: Európa vezető jogászait szólaltatja meg

Már nyilvános az egykori igazságügyi miniszter új sorozatának első hat része. Varga Judit a Miskolci Egyetemhez tartozó Közép-európai Akadémia (KEA) Central European Legal Insights című beszélgetős műsor epizódjaiban különböző európai országok jogtudósait szólaltatja meg.
A sorozat célja, hogy különböző országok jogtudósait szólaltassa meg, és betekintést nyújtson a térség jogi gondolkodásába – olvasható a KEA weboldalán. Varga Judit új podcastjának első évada már elérhető a YouTube-on.

Jogi témájú podcastsorozat házigazdájaként tér vissza Varga Judit (Fotó: Kaszás Tamás)

Varga Judit neves külföldi jogászokkal beszélget új podcastjában

Az egykori igazságügyi miniszter első podcast-sorozatának hat epizódját még tavaly ősszel, szeptember és december között rögzítették, de csak most kerülnek nyilvánosságra.

A beszélgetésekben több nemzetközi elismert jogász és alkotmányjogász vesz részt, például

  • Vladan Petrov, a Szerb Alkotmánybíróság elnöke;
  • Petar Bacic, a Spliti Egyetem Jogtudományi Karának dékánhelyettese;
  • Tanja Karakamisheva Jovanovska, a Szkopjei Egyetem professzora;
  • Aleksander Stepkowski, a lengyel Legfelsőbb Bíróság bírája;
  • Zombory Katarzyna, a Közép-Európa Akadémia munkatársa;
  • Szilágyi János Ede, a Közép-Európa Akadémia munkatársa és
  • Dalibor Dukic, a Belgrádi Egyetem docense.

Varga Judit a kegyelmi ügy után lemondott igazságügyi miniszteri posztjáról, majd hosszabb időre visszavonult a nyilvánosságtól. Most viszont hogy a volt miniszter szakmai területen ismét aktív szerepet vállal.

 

