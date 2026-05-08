Varga Judit új szerepben: Európa vezető jogászait szólaltatja meg

Már nyilvános az egykori igazságügyi miniszter új sorozatának első hat része. Varga Judit a Miskolci Egyetemhez tartozó Közép-európai Akadémia (KEA) Central European Legal Insights című beszélgetős műsor epizódjaiban különböző európai országok jogtudósait szólaltatja meg.
A sorozat célja, hogy különböző országok jogtudósait szólaltassa meg, és betekintést nyújtson a térség jogi gondolkodásába – olvasható a KEA weboldalán. Varga Judit új podcastjának első évada már elérhető a YouTube-on.
Az egykori igazságügyi miniszter első podcast-sorozatának hat epizódját még tavaly ősszel, szeptember és december között rögzítették, de csak most kerülnek nyilvánosságra.
A beszélgetésekben több nemzetközi elismert jogász és alkotmányjogász vesz részt, például
- Vladan Petrov, a Szerb Alkotmánybíróság elnöke;
- Petar Bacic, a Spliti Egyetem Jogtudományi Karának dékánhelyettese;
- Tanja Karakamisheva Jovanovska, a Szkopjei Egyetem professzora;
- Aleksander Stepkowski, a lengyel Legfelsőbb Bíróság bírája;
- Zombory Katarzyna, a Közép-Európa Akadémia munkatársa;
- Szilágyi János Ede, a Közép-Európa Akadémia munkatársa és
- Dalibor Dukic, a Belgrádi Egyetem docense.
Varga Judit a kegyelmi ügy után lemondott igazságügyi miniszteri posztjáról, majd hosszabb időre visszavonult a nyilvánosságtól. Most viszont hogy a volt miniszter szakmai területen ismét aktív szerepet vállal.
