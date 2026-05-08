Varga Judit új szerepben: Európa vezető jogászait szólaltatja meg

A sorozat célja, hogy különböző országok jogtudósait szólaltassa meg, és betekintést nyújtson a térség jogi gondolkodásába – olvasható a KEA weboldalán. Varga Judit új podcastjának első évada már elérhető a YouTube-on.

Varga Judit neves külföldi jogászokkal beszélget új podcastjában

Az egykori igazságügyi miniszter első podcast-sorozatának hat epizódját még tavaly ősszel, szeptember és december között rögzítették, de csak most kerülnek nyilvánosságra.

A beszélgetésekben több nemzetközi elismert jogász és alkotmányjogász vesz részt, például

Vladan Petrov, a Szerb Alkotmánybíróság elnöke;

Petar Bacic, a Spliti Egyetem Jogtudományi Karának dékánhelyettese;

Tanja Karakamisheva Jovanovska, a Szkopjei Egyetem professzora;

Aleksander Stepkowski, a lengyel Legfelsőbb Bíróság bírája;

Zombory Katarzyna, a Közép-Európa Akadémia munkatársa;

Szilágyi János Ede, a Közép-Európa Akadémia munkatársa és

Dalibor Dukic, a Belgrádi Egyetem docense.