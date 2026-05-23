Novák Katalin volt köztársasági elnök tartozik a nemzetnek annak feltárásával, hogy mi is történt a kegyelmi ügyben, Varga Judit akkori igazságügyi minisztert pedig átverték – jelentette ki Róna Péter a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast pénteken közzétett epizódjában − vette észre a Magyar Nemzet. Sulyok Tamás közzétette a kegyelmi ügy iratait, amelyről itt olvashat.

Varga Juditot átverhették a kegyelmi ügyben

Ezeknek a dokumentumoknak az a mondanivalója, hogy a kegyelmi eljárást, a törvényben rögzített menetrendet nem követték. A kegyelmi főosztály hozzájárulását, vagy támogatását nem kérték ki, és nem szerezték be.

Első körben pedig az történt, hogy Varga Judit úgy küldte fel a kérvényt a köztársasági elnöknek, hogy nem ajánlotta a kegyelem megadását. Ennek ellenére Novák Katalin a kegyelem megadása mellett tört lándzsát – idézte fel. Majd úgy juttatták el Varga Judithoz, hogy a kegyelmi főosztály ezt nem látta, ami nem felel meg a lefektetett menetrendnek.

Szerinte attól függetlenül meg kellene indokolnia Novák Katalinnak a döntését, hogy alkotmányosan erre nem kötelezhető. Ha az Országgyűlés ezzel kapcsolatban meghallgatást rendel el és behívja Novák Katalint, akkor Novák Katalinnak kutya kötelessége elmenni és a feltett kérdésekre válaszolni – mondta.

A továbbiakban lehetségesnek nevezte, hogy Varga Judit – mivel kikerülték a kegyelmi főosztály bevonását –

azzal a benyomással írta alá, hogy a főosztálynak nem volt semmiféle ellenvetése ezzel kapcsolatban. Vagyis Varga Juditot átverték – mondta.

Hozzátette: ha egyetlen jelzős szerkezettel kellene jellemezni ezt a kegyelmi eljárást, azt mondaná, hogy az akkori köztársasági elnök nem teljesítette az alaptörvényben rögzített feladatát. Ugyanis az alaptörvény azt írja elő, hogy ő őrködik az államszervezet demokratikus működése fölött, ám az államszervezet demokratikus működését itt elszabotálták. – Ebben a helyzetben abban sem biztos, hogy ez a kegyelmi döntés még érvényes – fűzte hozzá.

Róna Péter szerint Sulyok Tamás le fog mondani, és a kegyelmi ügyből átvezetve azt is ismertette, miért. Maga az alaptörvény legalább két politikai eszközt is az államfő rendelkezésére bocsát éppen azért, hogy a politikai felelősségét teljesíteni tudja. Ugyanis az alaptörvény azt mondja, hogy az államfőnek joga van részt venni az Országgyűlés ülésein, és ott felszólalni. Az alaptörvény pedig azt is előírja, hogy a köztársasági elnöknek joga van törvényt előterjeszteni – sorolta Róna Péter.