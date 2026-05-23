A hely, ahol Sulyok Tamást vastaps fogadta

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Csíkszereda utcáit már a reggeli órákban ellepték a zarándokok, akik zászlókat lengetve, énekelve és imádkozva vonultak a 12:30-kor kezdődő szentmise helyszínére. Hosszas vastaps fogadta Sulyok Tamás köztársasági elnököt a csíksomlyói búcsún – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Mengyán Albert jobboldali influenszer.

A köztársasági elnök bejelentését követő vastaps a közvetítésben is hallatszott. Sulyok Tamás regnáló elnök mellett egyébként Áder János, volt köztársasági elnök is a helyszínen van.

Aki élőben követné a csíksomlyói búcsú eseményeit, az a Csíksomlyó Élő YouTube-csatorna közvetítésén keresztül is bekapcsolódhat, emellett a Mária Rádió szintén közvetíti a szentmisét és az azt megelőző programokat.