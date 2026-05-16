Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Politikai atombomba zuhant Zelenszkijre – jön a végítélet órája

Fontos

Orbán Viktor mondott egy nagyon biztató dolgot a Fidesz szavazóinak

Kapitány István

Egy kormányrendeletből az következik, hogy csupán pár hétig tartja fenn a védett árat a kormány

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Legfeljebb június 30-ig biztosítja a kormány a védett benzinár megtartásához szükséges üzemanyagkészletet – derül ki egy napokban kiadott miniszteri rendeletből. Ez egyben az is jelenti, hogy a Tisza-kormány heteken belül megszüntetheti a védett árat. A gazdasági miniszter ugyanakkor arról nyilatkozott a sajtónak, hogy az év második felében is maradhat üzemanyagár-stop.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kapitány IstvánEllenpontvédett ármegszorítások

Az Ellenpont vette észre, hogy május 14-én este megjelent a Magyar Közlönyben egy, a védett benzinárral kapcsolatos miniszteri rendelet. 

 A Kapitány István által jegyzett rendelkezés szerint a benzinkutak azonban „legkésőbb” június 30-ig férnek hozzá a védett árat garantáló stratégiai készletekhez. A rendelet arról nem ad tájékoztatást, hogy a kormányzat a nyári időpontot követően milyen forrásból kívánja fenntartani a védett árakat.

Az Ellenpont következtetése szerint ez azt jelenti, hogy ha a kormány addig nem rendelkezik másképp, „legkésőbb” június 30-án megszűnik a benzinkutak hozzáférése a védett árat garantáló stratégiai készletekhez. Ezzel pedig értelemszerűen 

fenntarthatatlanná válna az előző kormány árvédő intézkedése, mivel a kutak csak a stratégiai készlet beszerzési áránál drágább piaci forrásokból tudják beszerezni az üzemanyagot”.

Budapest, 2026. május 11. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági és energetikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én. MTI/Illyés Tibor
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Az oknyomozó lap arról is írt, hogy a védett ár megszűnése után a 95-ös benzin átlagára literenként 684 forintra ugrana a jelenlegi 595 forint helyett, míg a gázolaj ára 694 forintra nőne a jelenlegi 615 forintról. Különösen nehéz helyzetbe kerülnek addig is a nagykereskedők (praktikusan a MOL, AVIA), az új készlethez már a benzin esetében 19, a gázolaj esetében pedig 20 forinttal drágább literenkénti áron juthatnak hozzá, mint az előző kormány által biztosított stratégiai készletek esetében – tették hozzá.

A gazdasági miniszter szerint tovább is maradhat a védett ár

 

Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár-stop – erről beszélt az RTL Híradójának Kapitány István gazdasági miniszter. A készlet, amit tegnap éjjel felszabadított, június 30-ig elég a védett árak biztosításához az Ásványolaj Szövetség szerint. Kapitány István szerint az árstopot a lakosság védelme érdekében fenn kell tartani. 

 

Bár közgazdászok nyílt levélben kérték a minisztert, hogy az áruhiány elkerülése érdekében szüntesse meg a jobboldali kormány által bevezetett ársapkát, Kapitány most éppen azt mondta: az árstopot a lakosság védelme érdekében fenn kell tartani, amíg a geopolitikai helyzet miatt ilyen magas az olajár.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!