Egy kormányrendeletből az következik, hogy csupán pár hétig tartja fenn a védett árat a kormány

Az Ellenpont vette észre, hogy május 14-én este megjelent a Magyar Közlönyben egy, a védett benzinárral kapcsolatos miniszteri rendelet.

A Kapitány István által jegyzett rendelkezés szerint a benzinkutak azonban „legkésőbb” június 30-ig férnek hozzá a védett árat garantáló stratégiai készletekhez. A rendelet arról nem ad tájékoztatást, hogy a kormányzat a nyári időpontot követően milyen forrásból kívánja fenntartani a védett árakat.

Az Ellenpont következtetése szerint ez azt jelenti, hogy ha a kormány addig nem rendelkezik másképp, „legkésőbb” június 30-án megszűnik a benzinkutak hozzáférése a védett árat garantáló stratégiai készletekhez. Ezzel pedig értelemszerűen

fenntarthatatlanná válna az előző kormány árvédő intézkedése, mivel a kutak csak a stratégiai készlet beszerzési áránál drágább piaci forrásokból tudják beszerezni az üzemanyagot”.

Az oknyomozó lap arról is írt, hogy a védett ár megszűnése után a 95-ös benzin átlagára literenként 684 forintra ugrana a jelenlegi 595 forint helyett, míg a gázolaj ára 694 forintra nőne a jelenlegi 615 forintról. Különösen nehéz helyzetbe kerülnek addig is a nagykereskedők (praktikusan a MOL, AVIA), az új készlethez már a benzin esetében 19, a gázolaj esetében pedig 20 forinttal drágább literenkénti áron juthatnak hozzá, mint az előző kormány által biztosított stratégiai készletek esetében – tették hozzá.