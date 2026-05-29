Pártszimpátiától függetlenül bárkinek segít a Védvonal

A Tisza Párt megjelenése előtt soha nem volt ennyire mérgező a közbeszéd, soha életemben nem találkoztam ennyi gyűlölködő kommenttel, fenyegetéssel, tettlegességre való utalással, uszítással – jelentette ki Mester Robertina a Nemzeti Fröccs új Facebook-videójában, amelyben az Orbán Viktor által a minap létrehozott Védvonal kapcsán is megosztott néhány gondolatot.

Pártszimpátiától függetlenül bárki kérhet a segírséget a Czunyiné Bertalan Judit vezette Védvonaltól, akit a politikai véleménye miatt ér atrocitás. Fotó: Facebook

A Védvonal: segítség pártszimpátiától függetlenül

A Védvonal jogi és közösségi segítséget nyújt azoknak, akiket a politikai véleményük miatt megfélemlítés és zaklatás ért. A kezdeményezés élére a volt kormányfő Czunyiné Bertalan Juditot kérte fel, aki szerint egyre több ember fél beszélni az őt ért sérelmekről.

– A véleménynek szabadnak kell lennie, mindenkinek joga van kimondani amit gondol, anélkül, hogy megaláznák vagy belerúgnának. A Védvonal mindenkinek igyekszik segíteni, aki politikai alapon fenyegetve érzi magát, legyen szó a Fidesz, vagy más párt szavazóiról – fejtette ki a Mester Robertina. Megjegyezte: a Tisza fölényes győzelme ellenére úgy tűnik, hogy Magyar Péteréknek esze ágában sincs lezárni a kampányt, holott a választás után a munkának kellene következnie.