Hihetetlen információ jött a Védvonalról – megvan a vezetője

Ma Orbán Viktor elnök úr a Védvonal országos vezetésére kért fel. Meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll – írta Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Fidesz politikusa szerdán Facebook oldalán.

A politikus hozzátette,

meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak.

Ez lesz a Védvonal feladata

Czunyiné felhívta a figyelmet arra, hogy amit a tiszások tesznek, az nem a szeretetországra jellemző. Azt is hangsúlyozta, ki fognak állni mindenkiért, aki hozzájuk fordul.

Megígérte:

Segítünk, és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket, támogatóinkat, közösségünk tagjait. Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!”

Korábban megírtuk, Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is csatlakozott a párt frakcióvezető-helyettesének múlt heti felhívásához a Védvonal védelmi szövetség megalakítása kapcsán.