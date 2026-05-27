Hihetetlen információ jött a Védvonalról – megvan a vezetője

Ma Orbán Viktor elnök úr a Védvonal országos vezetésére kért fel. Meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll – írta Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Fidesz politikusa szerdán Facebook oldalán.
A politikus hozzátette,
meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak.
Ez lesz a Védvonal feladata
Czunyiné felhívta a figyelmet arra, hogy amit a tiszások tesznek, az nem a szeretetországra jellemző. Azt is hangsúlyozta, ki fognak állni mindenkiért, aki hozzájuk fordul.
Megígérte:
Segítünk, és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket, támogatóinkat, közösségünk tagjait. Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!”
Korábban megírtuk, Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is csatlakozott a párt frakcióvezető-helyettesének múlt heti felhívásához a Védvonal védelmi szövetség megalakítása kapcsán.
Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat”
– írta akkor a Fidesz elnöke a Facebook oldalán.
Kocsis Máté múlt heti Facebook-posztjában részletesen beszámolt arról, hogy
a Tisza Párt áprilisi választási győzelme óta milyen szintű verbális és online erőszaknak, nyílt gyűlöletnek vannak kitéve a jobboldali-konzervatív érzelmű emberek.
Kocsis Máté kifejtette: „Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. (...) A szavazóink közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, és elég volt belőle.”