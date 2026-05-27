Orbán Viktor fontos bejelentést tett – ezt önnek is látnia kell!

Hihetetlen információ jött a Védvonalról – megvan a vezetője

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Orbán Viktor és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a Védvonalat, amely a patrióta érzelmű választókat érő jogsérelmek megakadályozására hivatott. Meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak a tiszások. A Védvonal országos vezetőjének szavai szerint: „Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!”
Ma Orbán Viktor elnök úr a Védvonal országos vezetésére kért fel. Meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll – írta Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Fidesz politikusa szerdán Facebook oldalán.

Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal országos vezetője és Orbán Viktor, a Fidesz elnöke
A politikus hozzátette,

meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak.

Ez lesz a Védvonal feladata

Czunyiné felhívta a figyelmet arra, hogy amit a tiszások tesznek, az nem a szeretetországra jellemző. Azt is hangsúlyozta, ki fognak állni mindenkiért, aki hozzájuk fordul.

Megígérte:

Segítünk, és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket, támogatóinkat, közösségünk tagjait. Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!”

Korábban megírtuk, Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke is csatlakozott a párt frakcióvezető-helyettesének múlt heti felhívásához a Védvonal védelmi szövetség megalakítása kapcsán.

Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért megalakítjuk a Védvonalat”

írta akkor a Fidesz elnöke a Facebook oldalán.

Kocsis Máté múlt heti Facebook-posztjában részletesen beszámolt arról, hogy

a Tisza Párt áprilisi választási győzelme óta milyen szintű verbális és online erőszaknak, nyílt gyűlöletnek vannak kitéve a jobboldali-konzervatív érzelmű emberek.

Kocsis Máté kifejtette: „Van, aki szerint túl sokáig tűrtük a tiszás erőszakot és az áradó gyűlöletet, és van, aki szerint még tűrnünk kellene. (...) A szavazóink közül sokan jól tudják, hogy a sérelmükre elkövetett verbális vagy fizikai erőszak büntetendő, és elég volt belőle.”

