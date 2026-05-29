Pócs János: Beindult a leszámolás, ezért kellett létrehozni a Védvonalat

A képviselő magára vállalná a felelősséget

Pócs János bejegyzésében azt írta, hogy az érintett aszfaltfestés egyetlen szót tartalmazott, és olyan kampányeszköz volt, amelyet állítása szerint korábbi választások során is alkalmaztak, majd a jogszabályoknak megfelelően eltávolítottak. Hozzátette, korábban a rendőrség tájékoztatása szerint az aszfaltfestésre ugyanazok a szabályok vonatkoztak, mint a plakátkihelyezésre. A politikus szerint a mostani eljárás túlmutat egy egyszerű jogvitán, ezért levélben fordult a kapitányság vezetőjéhez, kérve, hogy ne munkatársait, hanem őt vonják eljárás alá.

Orbán Viktor szerdán jelentette be a „Védvonal” létrehozását, amelynek célja a jobboldali szavazók védelme a politikai és online sérelmekkel szemben. A kezdeményezés élére Czunyiné dr. Bertalan Juditot kérték fel, aki szerint a szervezet feladata az lesz, hogy segítse azokat, akiket politikai alapú támadások érnek.

„Megvédünk mindenkit!”

Bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a Védvonal azért jött létre, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik politikai meggyőződésük miatt érzik magukat célkeresztben. Pócs János szerint a szervezet célja, hogy jogi és közösségi támogatást biztosítson az érintetteknek és hangsúlyozta, hogy a Védvonal minden segítségre szoruló ember mellett ki fog állni. A képviselő a bejegyzését azzal zárta: