Mindenki erre várt: megszólalt a Védvonal vezetője – ezt látni kell!

„Már eddig is túl sokat tűrtünk” – jelentette ki Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője a HírTV-ben, aki szerint a választások után sem ért véget a „hergelés” és a „gyűlöletcunami” a fideszes szavazókkal és aktivistákkal szemben.

Mint arról lapunk beszámolt , Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és Kocsis Máté frakcióvezető-helyettes múlt héten jelentette be, hogy létrehozták a jogsérelmek megakadályozására hivatott Védvonalat. Szerdán az is kiderült, hogy Czunyiné Bertalan Juditot nevezték ki a szervezet vezetőjének. A politikus most arról beszélt, hogy a választási kampány vége és az új kormány megalakulása után is számos olyan eset történt, amikor Fidesz-szimpatizánsokat, szavazóköri delegáltakat vagy aktivistákat ért inzultus politikai véleményük miatt.

Sokan félnek, kell a Védvonal

Czunyiné Bertalan Judit szerint különösen a kisebb településeken tapasztalható feszült légkör, ahol sokan félnek nyilvánosan beszélni az őket ért sérelmekről. A Védvonal vezetője példákat is említett: beszélt olyan idős szavazóköri delegáltról, akit rendszeresen sértegetnek a falujában, illetve olyan családokról, ahol a gyerekeket érik beszólások az iskolában azért, mert szüleik nyíltan fideszesek. Elmondása szerint a szervezet célja az, hogy jogi segítséget, illetve szükség esetén mediációt biztosítson azoknak, akik zaklatásnak vagy megaláztatásnak érzik az ilyen helyzeteket.

Czunyiné Bertalan Judit szerint a közéletnek már nem a kampányhangulatról kellene szólnia, hanem a kormányzásról és az ellenzéki kontrollról.

Úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy a választások után hetekkel is uszítás, vegzálás és gyűlöletkeltés zajlik az online térben és a hétköznapokban. A Védvonal ezért egy olyan országos hálózatot kíván létrehozni, amely mögé

odaállhatnak azok a Fidesz-támogatók, akik úgy érzik, támadás érte őket politikai meggyőződésük miatt.

A politikus arról is beszélt, hogy a szervezet a jövőben nyilvánosságra is hozhat egyes ügyeket, mert szerinte ennek visszatartó ereje lehet. Czunyiné Bertalan Judit szerint nem válhat „trendivé” vagy „divattá” mások megalázása pusztán azért, mert más politikai közösséghez tartoznak. Azt is mondta, a Védvonal nemsokára elkezdi működését.