Egy kárpátaljai református gyermekotthonnak adományozta a végkielégítését Orbán Viktor

A Fidesz elnöke közel 39 millió forintot adományozott a határon túli szervezetnek. Adománylevelében megindokolta, hogy miért döntött így.
A kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak adományozta a végkielégítését Orbán Viktor, derül ki a pártelnök szombati posztjából.  

A volt miniszterelnök a bejegyezés alá mellékelte az adománylevelet is, amelyből kiderült, hogy a jogszabályok szerint mintegy 39 millió forint járt volna neki a miniszterelnöki hivatalban eltöltött évek után. Döntését a következőkkel indokolta a szervezet elnökének, Katkó Andreának címzett írásában: 

mindig is nagyra értékeltem a lélekmentő munkát, amelyet Önök a nagydobronyi gyermekotthonban folytatnak, éppen ezért úgy döntöttem, amint megérkezik a számomra a törvény szerint járó juttatásom, haladéktalanul átküldöm a teljes összeget az Önök intézményének, a kárpátaljai gyermekek megsegítésére.

Orbán Viktor adománylevele. Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Mint ismert, tegnap Magyar Péter miniszterelnök azt írta közösségi oldalán, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy elődje ne kapja meg a végkielégítést. 

 

 

