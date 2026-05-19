Vitézy Dávid bejelentést tett a nyári vasúti közlekedésről – részletek

„Tíz InterCity-kocsit vesz igénybe a MÁV a nyári balatoni forgalom lebonyolítására az osztrák vasúttól” – írta keddi Facebook-posztjában Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcavezető indoklása szerint „az elmúlt évek vasútromboló politikájának egyik következménye az volt, hogy a MÁV egyszerűen képtelen volt kezelni a nyári balatoni szezon okozta forgalomnövekedést”.

Más megoldáson dolgoznak

A helyzet most is súlyos, hiszen a dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC-kocsi-fővizsgák miatt a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes InterCity-kocsija van, mint akár tavaly vagy tavalyelőtt – hangsúlyozta Vitézy. Hozzátette:

ezért azonnal lépni kellett, a legjobb és leggyorsabb megoldás pedig a kölcsönzés volt.

A tárcavezető jelezte, hogy ezzel párhuzamosan dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán, amit „szinte a nulláról kell kezdeni”, mivel az erre vonatkozó tendereket a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta.

Felidézte: 2023 novemberében azonnali hatállyal menesztették a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) osztrák vezérigazgató-helyettesét, és megpróbálták kiszorítani az osztrákokat a társaságból.

Válaszul az osztrák állam beperelte a magyar felet.

Mint írta, ezért is látogatnak a héten Magyar Péterrel és a kormány több tagjával Bécsbe, hogy ennél még nagyobb és fontosabb ügyekben is új alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat.