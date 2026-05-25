Itt a Fidesz kemény válasza a Facebook-kormányzást folytató Tiszának!

A Fidesz visszautasítja, hogy a valódi kormányzás helyett csak Facebook-kormányzást folytató miniszterelnök és közlekedési minisztere visszafelé mutogat. Közleményben reagáltak Vitézy Dávid közösségi médiában közzétett vádaskodására.
A visszamutogatás nem takarja el azt a tényt, hogy képtelenek megoldani, hogy egy mozdonytűzből ne legyen a fél országot lebénító közlekedési haváriahelyzet.
Mint ismeretes Vitézy Dávid rövid minisztersége alatt már két vasúti kisiklás, és egy mozdony kigyulladása is történt, mindezekért természetesen az előző vezetést teszi felelőssé, holott a Tisza-kormány terjedelmes Facebook posztok közlésén kívül nem végez érdemi munkát.
A bajba került utasokkal együttérzünk, velük együtt reméljük, hogy lesz ez még jobb is!”
– zárja közleményét a párt.
