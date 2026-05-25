Itt a Fidesz kemény válasza a Facebook-kormányzást folytató Tiszának!

A visszamutogatás nem takarja el azt a tényt, hogy képtelenek megoldani, hogy egy mozdonytűzből ne legyen a fél országot lebénító közlekedési haváriahelyzet.

Vitézy Dávid és a Tisza-kormány továbbra is csak terjedelmes Facebook posztokat készít kormányzás helyett Fotó: Facebook/Vitézy Dávid

Mint ismeretes Vitézy Dávid rövid minisztersége alatt már két vasúti kisiklás, és egy mozdony kigyulladása is történt, mindezekért természetesen az előző vezetést teszi felelőssé, holott a Tisza-kormány terjedelmes Facebook posztok közlésén kívül nem végez érdemi munkát.

A bajba került utasokkal együttérzünk, velük együtt reméljük, hogy lesz ez még jobb is!”

– zárja közleményét a párt.